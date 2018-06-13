Монди СЛПК получил престижную награду фонда имени Вернадского

АО «Монди СЛПК» отмечено наградой в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике» в рамках международного проекта», направленного на развитие экологического мышления и распространение лучшего опыта в области защиты окружающей среды. Решение о вручении награды принято Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского и Международной экологической общественной организацией «ГРИНЛАЙТ» при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы России. Церемония награждения победителей конкурса состоялась в администрации президента страны.

Проект Mondi под названием «Устойчивое развитие на примере АО «Монди СЛПК» отражает достижения в таких ключевых экологических областях, как охрана атмосферного воздуха и водных ресурсов, работа с отходами производства и лесовосстановление. Принимая решение, жюри оценило два масштабных инвестиционных проекта, которые реализует Монди СЛПК: модернизацию очистных сооружений и строительство нового биотопливного котла в рамках модернизации ТЭЦ предприятия.

– Для Монди СЛПК забота об экологии является обязательной составляющей ежедневной работы. Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы при росте нашего производства влияние на воздух, воду, почву и лес планомерно и значительно снижалось. Награда фонда Вернадского – еще одно подтверждение того, что мы выбрали верный курс на устойчивое развитие и ответственное пользование природными ресурсами. Поздравляю весь коллектив комбината с большим успехом! – сказал генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер.

В церемонии награждения призеров проекта, приуроченной к профессиональному празднику – Дню эколога, принял участие главный эколог предприятия Дмитрий Очеретенко. На торжественном собрании и чествовании лауреатов проекта присутствовали руководители органов государственной власти, видные общественные деятели, российские и международные эксперты в области охраны окружающей среды.

Игорь ПЕТРОВ

Фото предоставлено пресс-службой АО «Монди СЛПК»

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