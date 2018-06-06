Деревья в память о деревнях

Жители Летки высадили кедровый сквер в память о деревнях, которые когда-то находились в окрестностях этого села, но уже исчезли.

Идея увековечить память деревень, где жили деды и прадеды нынешних жителей Летки, пришла в голову уроженцу этого села Алексею Кетову, ныне проживающему в Сыктывкаре. Почти все выходные он проводит на малой родине – в уже практически исчезнувшей деревеньке Крутотыла на окраине Летки, в которой осталось только пять «обитаемых» домов, в том числе тот, в котором живут его родные. Возле Крутотылы и была высажена аллея, установлены таблички с названиями уже исчезнувших деревень – Ыджыд Виск, Чучерина (Волосница), Вылын Керос, Иван Ёль, Тымыш. Здесь же установили и стенд с картой, на которой указано, где находились эти деревни.

Идею земляка активно поддержала местная жительница Людмила Попова, которая помогла организовать односельчан. 3 июня на высадку деревьев пришли три десятка добровольцев, взрослые и дети. Совместно были высажены 18 саженцев кедра и лиственницы, приобретенные в питомнике. Кроме того, немного обновили деревянный поклонный крест, стоящий неподалеку, посадили цветы.

– Очень хочу поблагодарить всех своих неравнодушных и отзывчивых земляков, – отметил Алексей Кетов. – Хочется верить, что деревья вырастут и потомки не забудут, в чью память был высажен этот сквер.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено Алексеем Кетовым