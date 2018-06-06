В Ижме завершили первый этап реставрации храма

В селе Ижма продолжаются работы по реставрации главного храма района – церкви Преображения Господня. До конца года планируется заменить купол и подкупольную часть, кровлю над алтарем, укрепить верхние части стен, фундамент, установить кровлю задней части сооружения и произвести внутренние работы.

Реставрацию храма разделили на три этапа: восстановление купола и алтарной части, укрепление фундамента, стен и перекрытий, а затем внутренние работы.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, первый этап реставрации храма выполнен на 65 процентов. Готов световой барабан и металлоконструкция купола, сейчас строители занимаются его облицовкой. Также доставлены крест, окна и силовой свод, на котором будет располагаться вся конструкция. К концу лета планируется завершить работы в алтарной части храма.

Два года назад в Ижме образовали попечительский совет по восстановлению храма Преображения Господня. По словам председателя попечительского совета Ивана Артеева, предстоит еще много работы, но в любом случае храм уже спасли от разрушения, восстановили купол и алтарную часть.

Открытый в 1828 году храм считается архитектурным символом района. Очертания его необычного купола отлично видны с противоположного берега реки. Храм двухэтажный. Название Преображенской церковь получила по главному престолу, расположенному в зимнем, теплом, нижнем этаже. Престол в летнем верхнем этаже назван в честь святого пророка Ильи. В советское время ижемский храм не избежал участи других православных церквей. В начале 1937 года его закрыли, и здание передали под склад сельского потребительского общества.

Главным инвестором на первом этапе восстановительных работ в рамках соглашения о сотрудничестве между республикой и ПАО «ЛУКОЙЛ» выступают нефтяники при поддержке главы региона Сергея Гапликова, с привлечением Благотворительного фонда возрождения культурно-исторического наследия Коми «Преемственность».

Работами занимается компания из Челябинской области, имеющая лицензию российского минкульта на право ведения работ на объектах культурного наследия, а также большой опыт в этом деле.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru