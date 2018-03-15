В Коми с начала года к управлению многоквартирными домами не допущено две организации 

Это связано с новыми требованиями Жилищного кодекса РФ, которые вступили в силу с 11 января 2018 года, сообщили Службе Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля).



Согласно изменениям не допускаются тождественность или схожесть до степени смешения фирменного наименования соискателя лицензии или лицензиата с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (МКД) возникло ранее.

На основании нового лицензионного требования Лицензионная комиссия Республики Коми по лицензированию деятельности по управлению МКД отказала в предоставлении лицензии двум управляющим организациям: ООО «Октябрьская» (Сыктывкар) и ООО «Квартал Плюс» (Войвож). В реестре лицензий Республики Коми уже содержались сведения о лицензиатах с тождественными либо схожими наименованиями.

Лицензиаты, не соответствующие новому лицензионному требованию на 11 января 2018 года, в течение шести месяцев с указанной даты обязаны внести изменения в свои учредительные документы.

Служба стройжилтехнадзора во исполнение новых требований в адрес управляющих организаций «двойников» выдала предостережения о принятии мер по обязательному внесению управляющими организациями изменений в свои учредительные документы до 11 июля 2017 года.

За неисполнение данных требований, руководители управляющих организаций будут привлечены к административной ответственности с назначением штрафа.