Правительство Коми и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве на 2018-2022 годы

В среду в Сосногорске документ скрепили подписями глава региона Сергей Гапликов и начальник Северной железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Валерий Танаев.



— Это соглашение является стратегическим. Оно направлено в том числе на выполнение задач, которые обозначил в своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. Соглашение отражает важнейшие для региона вопросы. Среди них – совместное участие в разработке и строительстве Северного широтного пути, что позволит республике стать транзитной зоной. Правительство региона выполнит все взятые на себя обязательства и окажет всестороннее содействие успешному развитию Северной железной дороги, — заявил Сергей Гапликов.

— Подписывая этот документ, мы закладываем основу сбалансированности интересов Республики Коми и компании «Российские железные дороги» в производственной, финансовой, инвестиционной и других сферах на пятилетнюю перспективу. Сегодня у железной дороги есть все возможности для обеспечения в полном объёме пассажиро- и грузооборота, более того, есть потенциал для их увеличения, — отметил Валерий Танаев.

В рамках настоящего соглашения стороны договорились о взаимодействии в вопросах развития железнодорожной инфраструктуры региона, в том числе железнодорожных станций, вокзалов, остановочных пунктов и прилегающих к ним территорий. В документе также отражены вопросы безопасности движения, медицинского обслуживания населения, содержания социальных объектов, профилактики непроизводственного травматизма.

В планах ОАО «РЖД» отремонтировать к столетию Республики Коми здание и платформу железнодорожного вокзала в Сыктывкаре, построить новое здание вокзала в Сосногорске. В ближайшие два года на территории региона компания намерена построить 15 новых, современных пассажирских платформ на станциях Охотпост, Калякурья, Кожим, Черный, Нюр, Кочмес, Ошпер, Бугры Полярные, Уса, Амшор и других.

Одним из планируемых на территории Республики Коми проектов является строительство железнодорожного Северного широтного хода и развитие подходов к нему. Предполагается строительство железнодорожной магистрали, соединяющей Свердловскую и Северную железные дороги по станции Обская.