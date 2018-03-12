Mondi инвестирует в социальное развитие Республики Коми 447 миллионов рублей

6 марта глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный директор АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Клаус Пеллер подписали протокол №3 к Соглашению о сотрудничестве и организации взаимоотношений между правительством региона и компанией на 2018 год, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

Инвестиции компании в развитие региона составят 447 миллионов рублей. Деньги пойдут на дороги, поддержку муниципалитетов и реализацию социально значимых программ.

– В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что руководство страны будет делать все, чтобы у бизнеса, в том числе у крупных промышленных компаний, появлялись новые возможности для расширения производств. В ответ мы ждем, что и бизнес будет наращивать свой вклад в прорывное развитие страны, – заявил в ходе церемонии подписания документов Сергей Гапликов. – Компания Монди СЛПК – надежный стратегический партнер республики. И я уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество внесет существенный вклад в развитие лесопромышленного комплекса – драйвера региональной экономики.

– Социальная поддержка является частью ответственного подхода Mondi к жизни местных сообществ во всех странах, где работает наша компания. Мы ежегодно оказываем финансовую поддержку Республике Коми. Это целенаправленный и прозрачный процесс, все реализуемые мероприятия планируются совместно с правительством Коми и местными жителями, – прокомментировал Клаус Пеллер.

В соответствии с протоколом к соглашению АО «Монди СЛПК» направит около 145 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов. В их числе поддержка федераций футбола, хоккея с мячом и лыжных гонок Республики Коми, Регионального центра поддержки и выявления одаренных детей, ремонт домов культуры в селах Небдино и Часово, проведение культурно-массовых мероприятий республиканского масштаба.

На дорожную деятельность АО «Монди СЛПК» выделит 250 миллионов рублей. На эти средства запланированы капитальный ремонт дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск на трех отрезках участка Сыктывкар – Пузла – Крутая, ремонт наплавного моста через реку Вычегду у села Усть-Нем и установка наплавного моста у села Вольдино.

В 2018 году компания продолжит инвестировать в развитие районов Республики Коми, в которых ведет свою деятельность: Усть-Куломского, Корткеросского, Сыктывдинского, Прилузского, Сысольского, Удорского, Койгородского, а также Эжвинского района города Сыктывкара. Общая сумма поддержки восьми муниципальных образований составит более 52 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на создание новых рабочих мест, помощь малому бизнесу, покупку транспортных средств и сельскохозяйственной техники, ремонт школ, детских садов, учреждений культуры и развитие туризма.

Кроме того, в 2018 году компания планирует ввести в эксплуатацию объекты инфраструктуры общей стоимостью около 6,7 миллиарда рублей, построить лесохозяйственные дороги протяженностью 140 километров и десять мостов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru