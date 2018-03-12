Сыктывкар посетил ректор ВГИКа Владимир Малышев

В понедельник в Академическом театре драмы имени Виктора Савина прошла встреча ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, президента Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, доктора искусствоведения, профессора и заслуженного работника культуры РФ Владимира Малышева с представителями творческой молодежи Сыктывкара.

Во встрече также приняли участие зампред правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова и директор театра драмы Михаил Матвеев.

Открывая встречу, Наталья Михальченкова подчеркнула важность момента, отметив, что в Год культуры в Коми в регион приехал человек, курирующий основные направления отрасли, в том числе поддержку талантливой молодежи России.

– Так совпали звезды, что мне выпала честь прилететь сюда ровно через 50 лет после первого посещения республики, – рассказал гость.

Как выяснилось, в Сосногорске и Ухте Владимир Малышев проходил практику после окончания железнодорожного техникума. Цель его нынешнего визита – рассказать о первом в мире киновузе, столетие которого по указу президента РФ будет широко отмечаться на всем пространстве России.

В прошлом году министр культуры, туризма и архивного дела РК Сергей Емельянов предложил ректору провести на базе республики летнюю киношколу. Это будет десятая киношкола, которая собирает талантливых людей со всего мира и в рамках которой с молодежью работают ведущие мастера киноотрасли. Если руководство республики откликнется на это предложение, творческий десант ВГИКа готов высадиться в Коми. Школа, как правило, начинается с показа студенческого актерского спектакля вуза. Студенты снимают фильмы о жителях и регионе, где проходят занятия.

Как один из самых положительных сдвигов в культуре республики ректор отметил повышение заработной платы работников этой сферы. Как член президентского совета по культуре Владимир Малышев рассказал о последнем заседании, где обсуждался закон о культуре. На нем, помимо прочего, президентом России была озвучена позиция, что культуру надо выводить из сферы социальных услуг.

Также гость подчеркнул важность повсеместного строительства МФЦ и создания фонда, отвечающего за гастрольную деятельность театров, чтобы регионы тоже могли приобщиться к театральной столичной культуре.

Продолжая разговор о теме своего визита, ректор сделал акцент, что он хоть и доверенное лицо Владимира Путина, но точно не агитатор. Тем не менее Владимир Малышев посоветовал слушателям выбирать того кандидата, кто уже доказал свою состоятельность и у кого слова не расходятся с делом. И поменьше верить в слова и сладкие обещания, не подкрепленные ничем.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА