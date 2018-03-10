Команда Уральского округа победила в эстафете на чемпионате войск национальной гвардии России по лыжным гонкам

9 марта в Сыктывкаре завершился чемпионат войск национальной гвардии России по лыжным гонкам. Побороться за чемпионский титул приехали спортсмены Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Восточного округов, а также Отдельной дивизии оперативного назначения. Турнир получился очень представительным. В нём приняли участие 55 спортсменов, прошедших серьёзный отбор на региональных соревнованиях, в том числе четыре заслуженных мастера спорта и 12 мастеров спорта международного класса.



В последний соревновательный день лужники соревновались в смешанной эстафеты. В этой непростой гонке не было равных команде Приволжского округа (Петр Седов, Илья Семиков, Ольга Хлопотина, Артем Мальцев). Вторыми стали гонщики Уральского округа (Евгений Белов, Сергей Устюгов, Анастасия Власова и Артем Николаев). На третьем месте представители Северо-Западного округа (Илья Порошкин, Алексей Виценко, Светлана Николаева, Александр Гребенько).

В общекомандном зачете 1 место завоевала команда Уральского округа ВНГ РФ, 2 место досталось спортсменам Приволжского округа ВНГ РФ, а 3 место у лыжников Центрального округа ВНГ РФ.

Кубки, медали и ценные подарки победителям и призерам чемпионата вручили заместитель командующего Северо-Западного округа генерал-лейтенант Александр Романенко и министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Виктор Половников.

— Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной соответствует всем международным стандартам, позволяет проводить соревнования самого высокого уровня, а великолепные лыжные трассы дают возможность спортсменам в полной мере проявить себя. А наши суровые погодные условия придают особую остроту соревнованиям и позволяют проявить спортсменам силу духа и волю к победе, – подводя итоги чемпионата сказал генерал-лейтенант Александр Романенко.

Также он отметил, что в последний раз сильнейшие лыжники войск правопорядка соревновались здесь девять лет назад, и выразил надежду, что в следующем году Сыктывкар вновь будет удостоен чести принять чемпионат Росгвардии по лыжным гонкам.