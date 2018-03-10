Андрей Нутрихин: «Конкуренция на соревнованиях будет очень сильной»

Федерация лыжных гонок России на своем официальном сайте опубликовала список допущенных участников чемпионата страны, который состоится с 24 марта по 1 апреля в Сыктывкаре. В столицу Республики Коми приедут 270 спортсменов из 41 региона страны. Наибольшее представительство будет у команд из Татарстана и Тюменской области — по 28 спортсменов.

Республику Коми на Чемпионате Чемпионате России по лыжным гонкам представят Ермил Вокуев, Ольга Царева, Станислав Волженцев, Юлия Белорукова, Анастасия Власова, Инна Костюченко, Виктория Мелина, Ольга Рочева, Владислав Надеев, Алексей Виценко, Максим Гардер, Степан Дуркин, Антон Зюзев, Сергей Канев, Андрей Малафиев, Андрей Некрасов, Илья Порошкин, Илья Семиков и Евгений Уляшев.

По словам наставника сборной команды Коми по лыжным гонкам Андрея Нутрихина, конкуренция на соревнованиях будет очень сильной.

— Говорить сейчас о том, кто окажется на пьедестале не хотелось бы, потому что никто не хочет отдавать свои призовые места. Как наши спортсмены, так и спортсмены из других регионов настраиваются на борьбу одинаково. Но я вижу хороший настрой у наших лыжников. Все будет зависеть от того, настолько качественными будут тренировки в последние недели перед чемпионатом России.

Также Андрей Нутрихин подчеркнул, что надежды у Республики Коми есть в спринте:

— В чемпионате России будет участвовать призер Олимпийских игр Юлия Белорукова. Думаю, она отметится в спринте, а также пробежит командный спринт. Но это уже будет решать тренерский совет в ходе соревнований.

Кроме того, тренер сборной Республики Коми по лыжным гонкам отметил, что после международных соревнований лыжники участвуют во всероссийских с тем же стимулом к победе:

— Спортсмены, кто участвовал в мировых стартах или тем более в Олимпийских играх, не расслабляются. Однако встречи с журналистами, участие в программах на телевидении отнимают много тренировочного времени, и, конечно, это может повлиять на результаты в дальнейшем. Но это единичные случаи. У нас с подготовкой все хорошо.