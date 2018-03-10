В Корткеросском районе отремонтируют Литературный музей Виктора Савина

Глава региона Сергей Гапликов побывал в селе Нёбдино, где родился и жил поэт, драматург, основатель коми национального театра и автор песни «Варыш поз» («Соколиное гнездо»), которая легла в основу гимна Республики Коми. Здесь память о великом и талантливом земляке бережно хранят в здании бывшего земского училища.



В этом году со дня рождения коми поэта исполняется 130 лет. Заведующий музеем Галина Микушева рассказала о творчестве и судьбе Виктора Савина, а также об истории села Нёбдино. В музее проводятся литературные вечера, встречи по интересам, работают клубы «Юный краевед» и «Посиделки».

Сергей Гапликов поблагодарил сельчан за сохранение ценных исторических материалов для будущего поколения, а также сообщил, что в юбилейный год поэта и Год культуры в Республике Коми музей будет отремонтирован.

— Виктор Савин – это выдающийся человек, который вложил существенный вклад в развитие культуры коми народа. Мы должны бережно хранить уникальные материалы, оставшиеся в память о нём, наполнять музейные фонды дополнительными экспонатами, организовать выездные экспозиции в рамках гастролей театра, который носит имя Виктора Савина. В этом году мы приняли решение о выделении средств на восстановление здания и обновление помещений. И мы обязательно продолжим работу по сохранению нашего культурного наследия, — отметил Сергей Гапликов.

На ремонт Литературного музея Виктора Савина планируется направить 500 тысяч рублей из республиканского бюджета, ещё полмиллиона рублей на условиях софинансирования должен выделить муниципалитет.