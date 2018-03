Обувь, одежда и РЖД: какие прихоти таятся в женской душе?

В обязательную программу на 8 марта войдет шоппинг. Хотя обладательниц банковских карт «МегаФона» почти в два раза меньше, чем мужчин, они смогут потратить больше денег. Средний чек за день превысит 1700 рублей. В список популярных магазинов, где покупательницы будут расплачиваться со счета мобильного телефона, войдут WildBerries, Intimissimi, Zenden, Mango.Если День защитника Отечества прошел без дальних поездок, то в Международный женский день людям захочется путешествовать. В топ покупок дня войдут железнодорожные билеты. За продуктами в дорогу или домой дамы отправятся в «Пятерочку», в то время как сильный пол предпочитал «Магнит».

Если вкусы при выборе магазинов у мужчин и женщин расходятся, то объединяет их крепкая любовь к мобильному интернету.

«Объем трафика в оба праздника будет одинаковым – его можно сравнить с отправкой в соцсетях 100 миллионов открыток. В остальном дамы сильнее «накалят» мобильную сеть. Они услышат по телефону и прочитают в сообщениях почти на 700 миллионов больше приятных слов, чем мужчины 23 февраля. Качество связи, скорость интернета и тарифы «Включайся!» для свободного общения готовы выдержать этот шквал признаний», – рассказал директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Порадовать прекрасный пол в длинные выходные помогут и самые горячие русские хиты – «Твои глаза» (Светлана Лобода) и «Розовое Вино» (Элджей и Feduk), а также зарубежные треки «Don’t Be So Shy» (Filatov and Karas) и «She Comes Again» (ремикс Dj Antonio). Именно их с начала года женщины слушали чаще всего и выбирали в рамках услуги «Замени Гудок».