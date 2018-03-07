«РОСТЕЛЕКОМ»: СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА

07 марта в 06:25 была восстановлена поврежденная ранее магистральная линия связи в Воркутинском районе. Повреждение было зафиксировано 05 марта в 03:14 на участке Воркута – Сивая Маска на расстоянии 47 км от Воркуты. В результате абоненты Воркутинского района были ограничены в возможности использовать услуги широкополосного доступа в интернет и «Интерактивного телевидения».

Из-за труднодоступности места повреждения аварийно-восстановительная бригада смогла добраться до места только к 16 часам, причем последние 12 км пришлось преодолевать пешком. Определить место обрыва было очень трудно из-за сильной метели и тридцати-градусного мороза.

Определившись к 18 часам с местом повреждения, бригада вынуждена была приостановить работы и вернуться в город, поскольку в такой мороз и пургу ночевка в тундре была невозможна. На следующий день к месту повреждения выехало две машины МЧС с девятью связистами и большим мотком кабеля, поскольку требовалось сделать 300 метровую вставку между двумя муфтами. К часу дня бригады доехали до места и приступили к работам. Сначала надо было расчистить снег метровой высоты, схваченный настом, выкопать из мерзлой земли муфты и уж только потом приступить к монтажу кабельной вставки. Аварийные бригады работали всю ночь. Иногда приходилось прерываться из-за сильной метели. И только к утру связистам удалось восстановить связь в полном объеме.

С момента, когда оперативные службы «Ростелекома» зафиксировали повреждение, были включены все резервные линии, поэтому телефония работала в полном объеме, а системы передачи данных обеспечивали работу стратегически важных служб и предприятий, которые отвечают за жизнеобеспечение района (предприятия энергетики, МЧС, МВД, банковские структуры).

текст и фото «Ростелеком»