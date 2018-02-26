В Сыктывкаре пройдет выставка «Мастер года»

Во вторник в Сыктывкаре состоится торжественное открытие XXIV Республиканской выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года – 2017».

В Выставочном зале Национального музея Коми профессиональные мастера представят на выставке работы, выполненные в различных техниках: художественная обработка дерева, бересты и корня, художественная роспись по ткани, узорное вязание, народный костюм, гобелен, кружевоплетение, керамика, традиционная и авторская кукла, лоскутное шитье и многое другое.

Гостем выставки станет народный мастер России Лариса Рыжая (Архангельская область), которая расскажет об особенностях росписи Русского Севера. В рамках Года волонтера и добровольца, объявленного в 2018 году в Российской Федерации, в течение работы выставки пройдет акция «Доброта – детям», победитель которой определится путем зрительского голосования. Участвующие в акции работы после выставки будут переданы в детские учреждения с целью популяризации культуры Республики Коми.

Итоги выставки будут подведены 30 марта на церемонии закрытия.