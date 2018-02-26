Семь городов Коми примут участие во всероссийском конкурсе для малых городов и исторических поселений

Воркута, Вуктыл, Инта, Микунь, Печора, Усинск и Ухта выставят проекты благоустройства общественных территорий на конкурс для малых городов. (Под понятием «малый город» понимаются города с населением менее 100 тысяч человек) Соперничать в масштабном конкурсе предстоит с городами со всей России. Города-призеры получат премиальное финансирование, направленное на реализацию конкурсных проектов от 30 до 100 млн рублей.



Важнейшее условие конкурса – вовлечение жителей городов в разработку проектов. Т.е. конкурсная работа должна стать инициативой самих граждан.

Заявки на конкурс принимаются до начала апреля. Затем федеральная комиссия оценит проекты по различным критериям. При оценке будут учитываться востребованность среди жителей города, поддержка общественности, объем привлеченных внебюджетных средств, экономический эффект.

Победители будут объявлены в мае. Реализовать проект необходимо будет до конца 2019 года.

— Запуск такого конкурса даст дополнительный стимул для исторических поселений и малых городов в поиске новых возможностей для развития и улучшения качества жизни населения. А главное — для еще большего вовлечения жителей, экспертов и общественных организаций к решению ключевых для развития муниципалитетов вопросов, — прокомментировал глава Минстроя России Михаил Мень.

Всего на финансирование самых лучших и востребованных проектов планируется выделить пять миллиардов рублей.

Напомним, предложение о выделении дополнительного финансирования для поддержки и развития малых городов и исторических поселений было одобрено президентом Владимиром Путиным в ходе рабочих совещаний Форума малых городов и исторических поселений 17 января в Коломне.