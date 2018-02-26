В Эжве прошла «Битва тарантасов»

Шуточные гонки под названием «Битва тарантасов» во второй раз прошли в Эжвинском районе Сыктывкара 23 февраля. На полной скорости с горы под восторженные крики зрителей мчались невообразимые конструкции. Изюминкой шоу, которое устроили байкеры клуба «Полярные волки», стало участие в нем автоэкспедиции «От Балтики до Арктики». Путешественники окрестили «Битву тарантасов» визитной карточкой Эжвы.

С самого утра около стадиона «Бумажник» шли приготовления к большому празднику. Традицию проведения этих стартов «Полярные волки» переняли у своих мотобратьев из Воркуты. Люди привозили самодельные тарантасы в прицепах или микроавтобусах, какие-то мелкие детали вроде монтажа флагов доделывали, спуская сани на снег. Потом с помощью организаторских снегоходов поднимались на них в гору, расположенную недалеко от стадиона. До начала заездов на больших тарантасах зрителей развлекали гонками на детских тарантасиках и других весьма своеобразных прокатах, где желающие преодолевали дистанцию на скорость, сидя на «пятой точке».

Всего в стартах поучаствовало шестнадцать тарантасов. При общении с готовившими свои «детища» к началу заездов выяснилось, что почти все затратили на их конструирование не больше одного дня. Людмила Теличко рассказала, что «сани» мастерили не только ее супруг Алексей и сын Захар, но и многочисленные друзья. Вместе они участвовали в зимней забаве уже во второй раз. В прошлом году сыграли с супругом на горке в Чапаева и Анку-пулеметчицу, скатившись на самодельной тачанке, и тогда даже получили приз за самую креативную идею, а на этот раз сделали русскую печку.

– Под шашлычок и в хорошей компании работа шла быстро, – рассказала собеседница издания.

Другой креативщик Валерий Стрекалов сделал в честь Дня защитника Отечества мини-копию военной бронемашины под названием «Добрый Бэтэр». Он сказал, что на приготовление конструкции ушло всего несколько часов. Военная тематика была, естественно, главной в этот день, и на «поле боя» зрители увидели еще авиабомбардировщик и танк. Кроме того, зрителей удивляли мчащейся пожарной машиной с настоящей сиреной, сооруженной сотрудниками второго караула пожарной спецчасти Сыктывкара, раскладным диваном, выставленным командой под названием «Диванные войска», и другими средствами горного передвижения.

В этот день через Сыктывкар проезжала народная автоэкспедиция «От Балтики до Арктики», организованная «Российской газетой» и информагентством БНК. Во главе колонны – автомобиль мастера спорта по автоспорту уроженца Усть-Цильмы Антона Мельникова. Журналисты уже посетили Санкт-Петербург, Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области. Самая большая часть их пути проходила через Республику Коми.

Участники уникальной экспедиции оценили событийный туризм Сыктывкара в полной мере. В тот день они не только покатались на тарантасах, но и посмотрели на уникальный экспонат в Национальном музее Коми. Это древняя лыжа, которой более восьми тысяч лет. Кроме того, на Стефановской площади народных путешественников приветствовал глава Коми Сергей Гапликов. Руководитель региона подарил им два тома книги «История Республики Коми», а организаторы проекта посвятили Сергея Гапликова в почетные участники автоэкспедиции.

– Ваша миссия – просветительская. И в нашу республику вы приехали не только в Год добровольчества, объявленного президентом России Владимиром Путиным, но и в Год культуры, который мы отмечаем в Коми. Своим проектом вы расширяете понятие культуры. И я хочу, чтобы на страницах вашей газеты вы также отразили, насколько доброжелательные люди здесь живут, насколько богата культура Русского Севера, – отметил Сергей Гапликов.

Участники отметили, что их приятно удивили дороги республики. Накануне автоэкспедиция пересекла границу Архангельской области с Республикой Коми и сделала остановку в селе Визинга Сысольского района, где Антон Мельников рассказал местным школьникам об особенностях автогонок.

На живописном снежном склоне отважных покорителей Крайнего Севера приветствовали восторженные зрители, хлебом-солью путешественников встретили организаторы из мотоклуба «Полярные волки» и представители администрации Эжвинского района. На «Битве тарантасов» участники автопробега прокатились на одном из креативных тарантасов под названием «Гигалыжа». Известный шоумен Константин Басков вел видеотрансляцию непосредственно во время спуска на «Гигалыже». После заезда организаторы торжественно вручили путешественникам юбилейный вымпел Эжвы, которая в этом году отмечает 55-летие.

– Такое событие – уже визитка Эжвинского района, – сказал генеральный директор и главный редактор БНК Алексей Лазарев. – Это настоящие северные люди, которых не испугать никакими морозами. Они пришли весело и с пользой провести время. Приятно, что мероприятие развивается, люди и компании мастерят собственные тарантасы на радость публике. Мы с удовольствием присоединились к «Битве» и желаем ей развития.

В конце «Битвы тарантасов» участники стали скатываться с горы, соревнуясь в том, чьи «сани» смогут вместить в себя большее число людей. В пожарную машину и русскую печку погружалось по пятнадцать-двадцать человек, и все с шумом и смехом скатывались вниз. Завершилось мероприятие массовым спуском на большом рекламном баннере. По итогам соревновательной борьбы приз за самый креативный тарантас получили огнеборцы, за лучшую дальность хода наградили «Диванные войска», а самой большой по габаритам признали русскую печку.

Ярослав СЕВРУК

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