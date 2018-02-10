Жители Коми вышли на новый уровень мобильного общения
«Эффект HD Voice можно сравнить с просмотром видео на обычном ТВ и в качестве FullHD. Картинка выглядит более яркой и четкой, также и с голосом. Развивая сеть скоростного интернета в Коми, мы стремимся обеспечить не только высокие скорости передачи данных, но и трансляцию голоса в самом реалистичном на данный момент качестве, чтобы наши абоненты могли слышать собеседника настолько четко, будто они общаются лично», – отметил технический руководитель компании «МегаФон» в Республике Коми Евгений Бузулуцкий.
Для использования данной технологии абонентам не нужно совершать дополнительных действий или менять настройки своего смартфона: большинство крупных производителей телефонов поддерживают этот режим по умолчанию. Оценить возможности можно только при разговоре с абонентами сети «МегаФон» в пределах региона.
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