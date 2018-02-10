Жители Коми вышли на новый уровень мобильного общения

Голоса в смартфонах жителей Коми стали четче. Инженеры «МегаФона» внедрили технологию передачи речи HD-Voice в сетях второго и третьего поколений. Охват звуковых частот вырос почти в 2 раза. Теперь разговоры по мобильному, которые ежемесячно занимают у жителей края свыше 15 миллионов минут, зазвучат по-новому.

Технология HD Voice позволяет лучше слышать речь собеседника, особенно в шумных местах, очищает ее от помех и делает голоса более узнаваемыми за счет передачи широкого диапазона частот. С ее помощью легче общаться с детьми и пожилыми людьми, понимать интонации собеседников, говорящих на иностранном языке.

«Эффект HD Voice можно сравнить с просмотром видео на обычном ТВ и в качестве FullHD. Картинка выглядит более яркой и четкой, также и с голосом. Развивая сеть скоростного интернета в Коми, мы стремимся обеспечить не только высокие скорости передачи данных, но и трансляцию голоса в самом реалистичном на данный момент качестве, чтобы наши абоненты могли слышать собеседника настолько четко, будто они общаются лично», – отметил технический руководитель компании «МегаФон» в Республике Коми Евгений Бузулуцкий.

Для использования данной технологии абонентам не нужно совершать дополнительных действий или менять настройки своего смартфона: большинство крупных производителей телефонов поддерживают этот режим по умолчанию. Оценить возможности можно только при разговоре с абонентами сети «МегаФон» в пределах региона.