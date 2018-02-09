Отчет сенатора

Член Совета Федерации Валерий Марков отчитался перед депутатами Госсовета Коми о своей работе в прошедшем году. Депутаты в свою очередь высказали мнения, на какие еще проблемы сенатору стоит обратить внимание.

Поскольку сенатор является членом комитета по науке, образованию и культуре, то вопросы, которые он продвигал, касались в основном школ, научной деятельности и детей. Как пояснил Валерий Марков, примерно 80 процентов от всех заседаний, в которых он участвует, это дни регионов, где поднимаются проблемы, касающиеся того или иного субъекта России. Нередко эти проблемы затрагивают и другие регионы. В частности, сам он вносил предложение, касающееся малых коренных народов, относящихся к кочевым: им не разрешали усыновлять детей, так как у приемных родителей зачастую нет регистрации, поскольку нет жилья в привычном понимании этого слова, они переезжают с места на место и живут в чумах. Поэтому бывало так, что ребенка не могли забрать к себе даже близкие родственники его родителей. Проблему устранили, решив, что приемных родителей будут регистрировать на территории ближайшего поселения. Вопрос поднимался в связи с ситуацией в ЯНАО, но для севера Коми это тоже может быть актуальным.

Кроме того, по словам сенатора, он участвовал в решении вопроса, связанного с различными преференциями для научных учреждений, работающих на благо сельского хозяйства. Зачастую у таких учреждений есть свои опытные поля, фермы, но получить господдержку как аграрное предприятие они не могут.

– Очень тяжело шла работа над этим законопроектом, поскольку такие учреждения могут относиться как к министерству образования, так и к министерству сельского хозяйства, так что проект пришлось делить на два отдельных, – признался Валерий Марков.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева в разговоре с журналистами отметила деятельность Валерия Маркова в части защиты интересов сельских школьников, необходимости повысить качество их образования.

– Также он поддержал предложения республики о разработке типового проекта модульной быстровозводимой сельской школы на 60-150 учеников. Валерий Петрович предложил использовать Коми как пилотную площадку для таких проектов, – пояснила спикер республиканского парламента.

Депутаты, выслушав сенатора, посоветовали ему обратить внимание на оснащенность сельских школ: на то, что компьютеры там зачастую уже устаревшие, да и прочее оборудование тоже. И, в конце концов, надо уже решить вопрос с туалетами в сельских школах, во многих из них «удобства» до сих пор на уровне позапрошлого века – примитивные выгребные ямы в неотапливаемых помещениях. По мнению депутатов, стоило бы ввести определенные стандарты для образовательных учреждений, чтобы городские и сельские дети учились в равных условиях и имели равные возможности. А школа, которая этим стандартам не соответствует, не получит лицензии.

Анна ПОТЕХИНА

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