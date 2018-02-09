Президент в послании затронет проблемы науки

Владимир Путин посвятит часть послания Федеральному Собранию науке. Об этом глава государства заявил по итогам состоявшегося в Новосибирске заседания Совета по науке и образованию.

Президент России поблагодарил участников заседания за высказанные предложения, которые были связаны с повышением конкурентоспособности российской науки, сообщает ТАСС.

– Безусловно, использую это и в послании, которое сейчас готовится, но не просто для того, чтобы сказать об этом, а для того, чтобы сделать ваши предложения программой нашей совместной работы, – сказал Владимир Путин.

Предположительная дата послания президента Федеральному Собранию – 27 февраля. Ранее планировалось, что послание будет оглашено 6 февраля, до начала официальной агитационной кампании по выборам президента в СМИ.

Оглашение президентом послания предусмотрено Конституцией России. В этом обращении президент традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных направлений развития на ближайший год и на перспективу. Главы российского государства обращались к парламенту с посланием 22 раза, в том числе лично Путин – 12 раз. Ранее все такие выступления укладывались в рамки календарного года, лишь в 2017 году послания президента не было. В конце декабря минувшего года первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко напомнил, что это право главы государства, и он может реализовать его «когда сочтет нужным».

Роман СЕМЕНОВ