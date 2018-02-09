В бюллетене – восемь фамилий

Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России 18 марта. В бюллетень включены фамилии восьми кандидатов по алфавитному порядку. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев.

Под первым номером в бюллетене Сергей Бабурин, далее Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

У кандидатов указан год рождения, место жительства, место работы и должность, а также кто их выдвинул. Сведения о каждом кандидате занимают в бюллетене одинаковую площадь вне зависимости от объема информации.

Как отметил Дмитрий Митюшев, зарегистрированы кандидаты были в другом порядке. Первым в качестве кандидата в президенты был зарегистрирован Владимир Жириновский (ЛДПР), вторым – Павел Грудинин (КПРФ). Они выдвинуты политическими партиями, представленными в Государственной Думе, поэтому им не надо было собирать подписи в поддержку своего выдвижения. Шестеро претендентов собрали подписи избирателей, представили их в избирательную комиссию России.

– Процент недостоверных и недействительных подписей был незначительным, процедуру проверки подписей все успешно прошли, – объяснил Дмитрий Митюшев.

Третьим был зарегистрирован Владимир Путин, выдвинувшийся в порядке самовыдвижения. В поддержку его выдвижения собрано 300 тысяч подписей избирателей на территории страны. Четвертым зарегистрированным кандидатом стал Сергей Бабурин, выдвинутый политической партией «Российский общенародный союз», пятым – Борис Титов, выдвинутый «Партией роста», шестым – Григорий Явлинский, выдвинутый политической партией «Яблоко». В четверг в качестве кандидатов были зарегистрированы Максим Сурайкин от политической партии «Коммунисты России», Ксения Собчак (партия «Гражданская инициатива»).

– В ходе избирательной кампании могут возникнуть разные обстоятельства, любой кандидат вправе отозвать или прекратить свое участие в избирательной кампании, подав соответствующее заявление. Кроме того, могут возникнуть обстоятельства, которые послужат основанием для отмены регистрации – уже только в судебном порядке. Но это маловероятно, скорее всего, фамилии этих восьми кандидатов и останутся в избирательном бюллетене, – прокомментировал Дмитрий Митюшев.

Председатель избиркома Коми рассказал и о мероприятиях, которые проводятся в Коми. Завершается подомовой и поквартирный обход избирателей для доведения информации о предстоящих выборах президента.

– В рамках этого обхода основная задача – попытаться установить фактическое совпадение проживания избирателей по соответствующим адресам с той информацией, которая имеется в регистре избирателей. Определенные результаты уже достигнуты, выявлены отдельные несоответствия в именах, фамилиях, датах рождения граждан. Информация проверяется через уполномоченные государственные органы, и регистр избирателей будет уточняться в соответствии с полученной информацией. Итоги первой волны контактного информирования мы подведем 19-20 февраля. Обобщенная информация по результатам первого этапа позволит нам определить адреса, квартиры, дома, куда стоит еще раз сходить, чтобы довести до избирателей информацию о порядке голосования по месту нахождения, – сообщил Дмитрий Митюшев.

С 20 февраля начнется вторая волна информирования избирателей: адресное информирование будет нацелено прежде всего на впервые голосующих избирателей.

– У нас есть задача – дойти до каждого из них и вручить каждому из впервые голосующих именное приглашение для участия в первых в их жизни выборах на территории России. Еще одно важное направление информирования – о том, кто включен в список кандидатов, чтобы граждане сами могли искать дополнительную информацию, подойти к выборам осознанно, зная, за какого кандидата и по каким причинам они хотят проголосовать, – сказал Дмитрий Митюшев.

Людмила ВЛАСОВА