Штабная работа

Предложение от учеников гимназии искусств при главе Коми прозвучало в Москве на встрече доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Озвучила идею школьников экс-директор учебного заведения, доверенное лицо кандидата Мария Кузьбожева.

Как рассказала «Республике» Мария Кузьбожева, доверенных лиц в Москве на два дня собрал центральный штаб избирательной кампании кандидата:

– В первый день, 29 января, мы работали на восьми тематических площадках по профессиональной принадлежности. Я была на площадке по теме «Образование и наука», организованной в МГУ. Мы высказывали предложения, касающиеся развития нашей отрасли. Из 80 участников удалось выступить примерно сорока, в том числе и мне. Я озвучила предложение, которое исходит от учеников гимназии искусств. Наши ребята ездили на профильные смены образовательного центра «Сириус» в Сочи, и они предлагают организовать на базе этого центра новые профильные смены, каких там до сих пор не было, – этнокультурного содержания. То есть собрать в «Сириусе» детей, которые исследуют языки, традиции, культуру своих народов, которые в будущем станут исполнителями стратегии развития межнациональных отношений, стратегии национальной политики. Руководителем нашей площадки и ведущим модератором встречи с Владимиром Путиным, состоявшейся на следующий день, была Елена Шмелева, руководитель «Сириуса». Так что предложение было услышано и дано поручение отработать механизмы отбора детей для таких смен, ведь в этот центр ездят победители конкурсов.

Кроме того, по словам Марии Кузьбожевой, прозвучавшее предложение от другого участника площадки, касающееся развития языкового образования в вузах, она дополнила идеей обратить пристальное внимание не только на языки мировых экономик, но и на языки российских регионов.

Все высказанные предложения переозвучить перед кандидатом в президенты на следующий день было технически невозможно, это заняло бы очень много времени. Но все, что было вынесено на рассмотрение, передадут в штаб кандидата для использования в предвыборной программе. Тезисно основные предложения доверенных лиц озвучил ректор МГУ Виктор Садовничий, сделавший акцент на качестве школьного образования и повышении роли учителя, на развитии профессионального среднего образования, поскольку экономика требует квалифицированных рабочих кадров, на сетевом взаимодействии вузов. Владимир Путин в ответ на это отметил, что майские указы сыграли положительную роль для школ, теперь главное – сохранить достигнутые позиции. Что касается профобразования, то уже дано задание вводить прикладной бакалавриат в систему СПО. А вузы должны интегрироваться и между собой, и с академической наукой, в том числе мировой.

Тем временем в Коми активно работают и другие избирательные штабы. 1 февраля в Сыктывкаре депутат Госдумы Кирилл Черкасов провел заседание регионального штаба кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского, в котором участвовали координатор регионального отделения Михаил Гобанов, активисты партии, депутаты от ЛДПР разных уровней из Воркуты и Сыктывдинского района. Обсуждалась предвыборная программа, необходимость донесения до активных граждан ее основных тезисов. Кроме того, Кирилл Черкасов призвал однопартийцев не прекращать работу по приему граждан, поскольку предвыборная гонка – не повод оставлять без внимания проблемы, с которыми сталкивается население. В ходе своего визита в Коми Кирилл Черкасов также побывал в Прилузском и Сысольском районах, где пообщался с местными жителями и партактивом.

Что касается предвыборного штаба регионального отделения КПРФ в поддержку кандидата в президенты Павла Грудинина, то на нынешней неделе здесь решали в основном рабочие вопросы, связанные с распространением агитационных материалов среди избирателей.

Анна ПОТЕХИНА