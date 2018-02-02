Белорусы будут строить школы в Коми

На этой неделе Сыктывкар с деловым визитом посетила делегация из Белоруссии во главе с министром архитектуры и строительства этого союзного государства Анатолием Черным. Члены делегации провели рабочую встречу в министерстве строительства и дорожного хозяйства региона, а также встретились с активистами Белорусской национально-культурной автономии в Республике Коми.

В минувший четверг гости из Белоруссии посетили строящуюся в микрорайоне Орбита школу на 1200 мест и площадку под строительство школы на 600 мест в сыктывкарском поселке Краснозатонский. Эти два объекта возведут под крышу в нынешнем году белорусские строители.

Еще в конце прошлого года – 18 декабря – между правительством Коми, администрацией Сыктывкара и ООО «Белстройцентр-Калуга» было заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает реализацию инвестиционного проекта по строительству школы на 600 мест по улице Новозатонской в поселке Краснозатонский. Учебный корпус будет дополнительным зданием средней общеобразовательной школы №9. Стоимость проекта – 407 миллионов рублей, из них 271 миллион рублей из федерального бюджета. Соглашение предусматривает строительство объекта за счет подрядчика, которому после приема республика компенсирует все затраченные средства. Устройством подъездных путей и прилегающей территории займется город.

К строительству школы приступили 1 февраля. Торжественное открытие и освящение строительной площадки прошло с участием министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолия Черного, заместителя председателя правительства – министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Михальченковой, главы Сыктывкара – руководителя администрации Валерия Козлова и белорусских подрядчиков – директора ООО «Белинжинирингстрой» Игоря Жиглинского и представителей ООО «Белстройцентр-Калуга».

– Межправительственные соглашения между Беларусью и Коми стали новым этапом партнерства, – отметила Наталья Михальченкова. – Правительство Республики Коми при поддержке главы региона Сергея Гапликова сделало все возможное, чтобы объект вошел в федеральную программу создания новых учебных мест. Федеральный бюджет уже принял решение об оказании поддержки. В целом стоимость проекта составляет 407 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что эти деньги принесут счастье детям, которые придут в эту школу в 2019 году.

Валерий Козлов отметил, что необходимость строительства школы назрела в связи с наращиванием темпов индивидуальной застройки на этой территории и притоком населения.

– Сегодня в Краснозатонском единственная средняя школа 1973 года постройки. Она работает в две смены. Пригород, в котором проживает 16 тысяч человек, имеет самую высокую школьную сменность. Количество классов, обучающихся во вторую смену, составляет 42 процента, а в целом по Сыктывкару этот показатель не превышает 30 процентов, – рассказал Валерий Козлов. – Мы давно ждали строительства второй очереди школы, которая позволит в поселке практически полностью уйти от обучения во вторую смену. Сегодня во исполнение поручения Владимира Путина по организации односменного, качественного учебного процесса и внеурочной деятельности при поддержке регионального правительства мы приступаем к реализации проекта строительства школы на 600 мест в Краснозатонском с мини-стадионом для занятий физкультурой и спортом. Муниципалитетом предоставлен земельный участок, который выбран исходя из пожеланий самих жителей поселка и максимально удобной логистики для детей. Задача подрядчика – качественно и в срок завершить строительство объекта.

Анатолий Черный отметил, что они счастливы участвовать в такой серьезной программе и внести свой вклад в ликвидацию второй смены в российских школах. Он рассказал, что белорусские инвесторы планируют привлечь к строительству местных подрядчиков и будут строить школу за счет собственных средств. Это является гарантом качества работ и сдачи объекта в срок. И только после того, как школа будет готова, республика рассчитается со строительной организацией. По графику срок сдачи объекта – до конца 2018 года. Возле здания будет расположена спортивная зона с баскетбольной, волейбольной и футбольной площадками.

Помимо школы в поселке Краснозатонский, ООО «Белстройцентр-Калуга» завершит строительство школы на 1200 мест в столичном микрорайоне Орбита. Белорусский подрядчик, который выиграл конкурс на завершение строительства, планирует сдать объект к весне 2018 года, а благоустройство пришкольной территории планируется завершить к концу июля.

Строительство школы в Орбите началось еще в 2016 году, однако работы велись с отставанием от графика. Сегодня готовность объекта составляет 65 процентов, на достройку необходимо 383,6 миллиона рублей. Как и в строительстве краснозатонской школы, «Белстройцентр» вложит собственные средства в выполнение работ, республика рассчитается после сдачи школы. Белорусская делегация осмотрела стройку и не нашла никаких отклонений от графика и проекта.

По словам министра строительства и дорожного хозяйства Коми Сергея Двуреченского, за дело взялся серьезный подрядчик, поэтому все работы будут выполнены в срок.

Вечером 1 февраля в Доме дружбы народов Республики Коми делегация Республики Беларусь встретилась с представителями региональной Белорусской национально-культурной автономии. Почетный батька объединения Аркадий Крупенько рассказал, что автономия всегда поддерживала тесные связи с исторической родиной. Председатель автономии Андрей Лазицкий угостил гостей продукцией из Белоруссии и рассказал, что Сыктывкар и Могилев – побратимы, так же как Ухта и Гомель. Представители автономии исполнили песню ансамбля «Песняры» «Белый аист летит», гости с удовольствием поддержали исполнителей.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА