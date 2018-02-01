Год культуры в Сыктывкаре будет ознаменован открытием новых талантов 

Старт Году культуры в Республики Коми будет дан 3 февраля, в субботу, в 12 часов на Театральной площади столицы Коми, где состоится митинг-концерт с участием деятелей культуры, общественников, жителей и гостей столицы региона.



В целом, Год культуры в Сыктывкаре будет насыщенным и разнообразным. Так, в 2018 году запланировано проведение более ста мероприятий для всех категорий населения нашего города — от дошколят до людей пожилого возраста. Эти мероприятия никого не оставят равнодушными и позволят привлечь как можно более число сыктывкарцев к участию в общегородских мероприятиях, акциях и культурно-просветительских проектах.

В частности, запланированы новые мероприятия в рамках развития уникального проекта «Поющий Север», который позволит раскрыть вокальные дарования молодым артистам, новые постановки детского балетного театра «Аленький цветочек», открытие новых имен в галереях «Пейзажи Севера» и на выставке «Эжвинская палитра». В этом году Эжвинский район города Сыктывкара отмечает свое 55-летие, а это повод еще раз продемонстрировать все таланты и достижения района.

Кроме того, в Сыктывкаре планируется продолжить пополнять и укреплять материально-техническую базу учреждений культуры в части проведения ремонтов зданий и помещений, приобретения новой мебели, светового и звукового оборудования, новых книг во все библиотеки города и музыкальных инструментов и учебной литературы для школ искусств.

Принять участие в ярком, интересном мероприятии – открытии Года культуры в Республике Коми могут все желающие. Это еще одна возможность провести время с семьей, с детьми на свежем воздухе, интересно и с пользой.