Надежда Дорофеева встретилась с общественностью Троицко-Печорского района 

Большую встречу с общественниками и муниципальными депутатами Троицко-Печорского района провела 1 февраля председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева. Вместе со спикером в разговоре участвовали заместитель председателя Госсовета Владимир Косов, депутат Надежда Бажукова и руководитель администрации района Илья Сидорин.



Открывая встречу, спикер парламента напомнила, что 2018 год для республики ознаменован двумя важными датами: исполняется 80 лет законодательному органу власти региона и 100 лет коми печати. В этой связи она вручила районной газете «Заря» сертификат на оргтехнику. Подарок пришелся кстати – в газете давно мечтали о современной технике.

Говоря о развитии муниципалитета, Надежда Дорофеева отметила уникальность Троицко-Печорского района. Здесь обнаружены 89 стоянок первобытных людей, в том числе Медвежья и Уньинская пещеры. Кроме Печоро-Илычского биосферного заповедника и опытной лосефермы, в районе много памятников природы, среди которых особо выделяется геологический памятник «Скала Лек-Из».

— Вашей «визитной карточкой» по праву стали живописные останцы выветривания – знаменитые каменные столбы «Семь богатырей» на хребте Маньпупунер. Есть давняя мечта и идея установить макет «Семи богатырей» где-нибудь в оживленном месте в столице республики, например, в парке имени С.М. Кирова, чтобы каждый мог воочию представить, какое это настоящее чудо. Думаю, подобный арт-объект пользовался бы особой популярностью, ведь добраться до «Семи богатырей» непросто, и мало кто может увидеть их «в оригинале», – сказала Надежда Дорофеева.

Председатель Госсовета обещала поделиться этой идеей с главой Коми Сергеем Гапликовым, и, вполне возможно, что к 100-летию республики в столице региона появится доступная всем достопримечательность.

Общественники поинтересовались у Надежды Дорофеевой, какие новые социальные объекты появятся в их районе. Спикер вместе с руководителем администрации муниципалитета Ильей Сидориным сообщили собравшимся, что начнется долгожданное строительство средней школы на 80 мест с пришкольным интернатом на 20 мест и дошкольной группой на 20 мест в поселке Приуральский. Проект оценивается почти в 300 млн. руб., и на данном этапе требует доработки.

В райцентре будут строиться физкультурно-оздоровительный комплекс, внутрипоселковые газовые сети низкого давления и распределительные сети. Планируется завершить в этом году разработку проектно–сметной документации по ремонту автодороги до поселка Приуральский. Далее будут изыскиваться средства на ее ремонт.

— У вас разработаны и действуют семь муниципальных программ. Бюджет республики оказывает району поддержку по многим направлениям: развитие малого и среднего предпринимательства, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ряду других. В минувшем году в районе реализованы 10 народных проектов на общую сумму более 3,5 млн. руб. И это тоже поддержка из бюджета республики, – отметила председатель Госсовета.

Надежда Дорофеева предложила обсудить проблемы, которые есть в жилищно-коммунальном и дорожном хозяйстве, капитальном ремонте домов, газификации. Нужно переселять людей, решать проблемы социальных отраслей.

— В начале этой недели к нам на «прямую линию» в Госсовет обратилась представитель ТСЖ «Южная, 6» Любовь Катаева. Она сообщила о проблемах с горячим водоснабжением в ряде домов квартала «Южный». Первый замминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Ольга Микушева обещала направить специалистов министерства, чтобы на месте разобраться в причинах, и принять необходимые меры. Также нам рассказали, что подходы к подъездам не чистятся от снега, –отметила Надежда Дорофеева.

Руководитель района Илья Сидорин доложил, что ряд вопросов уже удалось решить, но председатель Госсовета решила сама пройти по микрорайону и лично убедиться в этом.

— Я обещала лично убедиться в решении вопроса своей коллеге Татьяне Саладиной, которая и проводила «прямую линию». Сейчас мы говорим о командной работе представителей всех уровней власти по решению проблем населения. Мы с коллегами-депутатами, независимо от их партийной принадлежности, договорились контролировать исполнение данных обещаний, – подчеркнула Надежда Дорофеева.