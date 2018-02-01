Правительство Коми намерено развивать конный спорт в республике 

Вице-премьер региона Анатолий Князев посетил с рабочим визитом конный центр в местечке Давпон и отметил его социальную значимость.



— Хороший центр. Сильный породный состав лошадей. Учебные лошади сформированы на базе печорской породы. Эта порода лошадей очень вынослива и приспособлена к морозам и глубоким сугробам. Центр имеет большую социальную направленность. На безвозмездной основе проводятся занятия по иппотерапии и лечебной верховой езде для детей и взрослых с инвалидностью, — отметил Анатолий Князев.

В рамках благотворительной деятельности конный центр активно взаимодействует с обществом слепых, центром социальной помощи семье и детям Сыктывкара, Кочпонским психоневрологическим интернатом, Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних и другими республиканскими организациями.

Все занятия проходят на участке около промкомбината на тренировочном поле, где расположились выездковый открытый манеж, конкурное поле и троеборный городок.

— Тренировочное поле расположено не совсем удачно. Спортсменам приходится пересекать автомобильную дорогу и железнодорожный переезд, что небезопасно, — поделилась хозяйка центра Наталья Денисова.

Наталья Денисова обратилась к вице-премьеру с просьбой рассмотреть совместно с администрацией Сыктывкара возможность предоставления земельного участка со стороны конноспортивного центра для проведения занятий.

— Проблема серьезная. В рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина сегодня правительство региона уделяет большое внимание обеспечению граждан с инвалидностью всеми необходимыми условиями для занятия спортом. Вопрос о выделении земельного участка для безопасного занятия конным спортом детей и взрослых мы постараемся решить в ближайшее время, — заключил Анатолий Князев.

Напомним, ранее Анатолий Князев посещал cпортивную конную школу в Выльгорте, где остро стоит проблема с отсутствием крытого манежа для занятий. В мороз ребята вынуждены приостанавливать учебно-тренировочный процесс. В прошлом году правительство Коми выходило с просьбой о поддержке в адрес группы компаний «Ренова». И уже в этом году школе будет выделено порядка трех миллионов рублей. Еще заявились на три миллиона рублей в резервный фонд президента страны. На эти деньги школа сможет приобрести необходимую технику, пару тройку лошадей и заказать проект по строительству крытого манежа.