Итоги года по версии «Республики»

Талантам – дорогу, селам – школы

Приоритетными направлениями в отрасли образования республики в 2018 году станут строительство новых сельских школ, а также поддержка талантливых детей и создание условий для выезда их на всероссийские и международные соревнования и конкурсы. Такую информацию озвучила заместитель председателя правительства Коми, министр образования Наталья Михальченкова на брифинге по итогам 2017 года и планам на 2018 год.

Аутсайдеров подтянут

Говоря об итогах ушедшего года, Наталья Михальченкова напомнила, что образование – самая ресурсоемкая отрасль. В ушедшем году на образование было выделено 18,6 миллиарда рублей. Еще порядка четырех миллиардов из федерального бюджета было выделено вузам. В текущем году сумма выделенных средств чуть меньше – 18,1 миллиарда, но уменьшилась она за счет оптимизации сети интернатных учреждений для детей-сирот.

Важной задачей 2017 года было максимальное использование возможностей по привлечению федеральных средств, разработка грантовых проектов. В итоге если в 2017 году на разные направления развития образования было выделено всего 94 миллиона, то в 2018 году на эти цели предусмотрено уже 333 миллиона. Благодаря этим средствам будут, в частности, реализовываться такие проекты, как «Помощь школам с низким результатом ЕГЭ» и «Внедрение системы персонифицированного финансирования».

Первый проект возник в результате анализа успешности школ, который проводился на основе результатов ЕГЭ, всероссийских проверочных работ и национальных исследований качества образования. С каждым муниципальным управлением образования проведена работа по выявлению школ, в которых западает качество преподавания того или иного предмета, и были выявлены лидеры и аутсайдеры, где ежегодно бывают случаи невыдачи аттестатов. Для помощи отстающим было организовано сообщество педагогов, которые систематически готовят лидеров в олимпиадах, чтобы они могли «подтягивать» других учителей и особенно уделять внимание молодым специалистам.

Был также проведен анализ олимпиадного движения за пять лет, который показал, что побеждают всегда те дети, с которыми ведется отдельная работа по подготовке к олимпиаде федерального уровня.

– В этом году мы всех победителей республиканского уровня собирали и готовили на базе лицея для одаренных детей. Результат не заставил себя ждать: в ушедшем году – девять побед на общероссийских олимпиадах по разным предметам, – рассказала министр.

Второй проект будет направлен на развитие дополнительного образования. Особое внимание будет нацелено на трудных подростков, которые смогут сами выбирать, куда и в какие кружки они хотят ходить. Как пояснила министр, «чтобы не загонять их только в бюджетные учреждения допобразования, но чтобы они могли посещать и коммерческие центры».

Реабилитировались перед центром

До недавнего времени, когда стоял вопрос, где лучше возвести новую школу, приоритет отдавался поселениям, где больше детей. По словам Натальи Михальченковой, «эта кочующая 20 лет проблема довела до того, что сельская школа оказалась в загоне». Именно с целью решения данной проблемы в регионе был разработан проект «Сельская школа», который поддержали и всячески лоббировали на федеральном уровне сенатор Валерий Марков и депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Были внесены поправки к проекту федерального закона о бюджете Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с которыми Республике Коми предусмотрено выделение субсидии из федерального бюджета в объеме 268,6 миллиона рублей на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Эти средства планируется направить на строительство учебного корпуса школы в селе Усть-Кулом, школ в селе Дутово Вуктыльского района и в селе Часово Сыктывдинского района.

В целом, помимо вышеуказанных школ, в 2018-2020 годах запланировано строительство школы в сыктывкарском поселке Краснозатонский, школы на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района, школы на 90 мест с дошкольной группой на 20 мест в поселке Приуральский.

Отдельно министр сказала о школе-долгострое на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне Орбита:

– Мы рады, что был расторгнут контракт с прежним подрядчиком и найден новый добросовестный подрядчик. Сегодня уже есть существенные изменения. Очень рассчитываем, что до марта 2018 года, во избежание штрафных санкций, все основные строительные работы будут завершены, а благоустройство проведем летом. Финансовые обязательства по 2017 году исполнены, все средства освоены: для школы уже полностью закуплены оборудование и стройматериалы. Остается только освоить республиканские средства.

По словам Натальи Михальченковой, в наказание за то, что республиканский минобр проштрафился со строительством школы в Орбите, глава республики Сергей Гапликов «поставил недостижимую задачу: сделать так, чтобы мы из штрафников вышли в лидеры». «Недостижимую» задачу удалось решить: к концу текущего учебного года в школах республики планируется ввести дополнительно 2075 мест. Это с учетом школы в Орбите. В некоторых муниципалитетах уже появились школы, которым удалось уйти от двухсменного режима. Таким образом, 325 мест в четырех школах было дополнительно изыскано в Сыктывкаре, 50 мест – в Ухте, по 50 мест – в Усинске, Воркуте и Инте, 50 – в Усть-Вымском районе, 300 – в Сыктывдинском районе.

– Новые места нам удалось создать без привлечения федеральных денег, благодаря только региональному финансированию. Вместе с начальниками управлений образования на местах мы просмотрели все возможности открытия новых классов за счет помещений, используемых под хозяйственные и другие цели. Работы велись хозспособом, силами самих учреждений, без привлечения подрядчиков. В российском минобре удивились, что мы самостоятельно открыли дополнительные учебные места, на которые Россия не рассчитывала. Так мы поправили репутацию региона в части ухода от двухсменки и создания новых мест в школах, – рассказала Наталья Михальченкова.

Кружковцев посчитают пофамильно

В текущем году к разряду государственных задач отнесены выявление и поддержка талантов. Если до сей поры, чтобы вывезти талантливого ребенка куда-нибудь на конкурс, его родителям и преподавателям нужно было ходить с протянутой рукой, то сейчас этого не будет. Просто, как пояснила Наталья Михальченкова, раньше, когда формировался бюджет на год, никто не мог предусмотреть, какой именно новый талант обнаружится в следующем году, а посему и денег на эти цели не закладывали. В 2017 году было заключено соглашение о социальном партнерстве между правительством Коми и благотворительным фондом «Ренова», согласно которому на поддержку одаренных детей будут направлены четыре миллиона рублей. Часть этой суммы предназначена на профильные смены в лагерях отдыха и на подготовку детей к олимпиадам.

В 2018-м, как и в ушедшем году, отдельной приоритетной задачей будет развитие сферы дополнительного образования детей. К следующему учебному году поставлена задача каждой школе обеспечить работу пяти бесплатных кружков.

Как минимум, 75 процентов детей должны иметь возможность заниматься в кружках и секциях. Однако анализ показал, что далеко не всегда официальные данные дополнительной занятости детей подтверждаются на практике.

– Раньше мы вели подсчет занятых в дополнительном образовании детей по линии детских школ искусств, по линии ДЮСШ, по линии отрасли образования. В целом все это собирали и подсчитывали. Вроде бы выходило 75 процентов. А на комиссии по делам несовершеннолетних нередко вдруг выяснялось, что ребенок никуда не ходит. А все потому, что мы считали посубъектно, а не пофамильно, а это несовершенная система подсчета. В 2018 год мы входим с новым программным обеспечением, которое позволит подсчитывать правильно, – рассказала Наталья Михальченкова.

Всех трехлеток организовали

В 2017 году в республике был выполнен еще один президентский указ – достичь стопроцентного предоставления мест в детских садах детям от трех лет. По словам министра, увеличение количества мест произошло за счет перепрофилирования.

– У нас есть районы, где школы – полупустые, а для малышей мест в детсадах не хватает, – пояснила Наталья Михальченкова. – Мы переоборудовали помещения в соответствии с СанПиНами, и дети получали детсад. Таким образом, для 190 детей созданы новые места. Плюс 40 мест – в негосударственном секторе. А с нового года откроется еще детсад в Выльгорте.

Особое внимание правительства будет уделяться поддержке негосударственного сектора в области дошкольного образования. К примеру, в Сыктывкаре есть такие территории, как Сосновая Поляна, где из-за небольшого числа дошколят строить детсад не имеет смысла, и в этом случае лучше использовать подвоз детей либо практику других регионов по созданию детсадов семейного типа и законный способ финансировать ребенка в таком детсаде. У нас в Коми за счет поддержки негосударственного сектора было уже создано 289 мест.

В тесном сотрудничестве с вузами

В ушедшем году СГУ имени Питирима Сорокина стал опорным вузом. Заявку на участие в проекте «Опорный университет» подал и Ухтинский госуниверситет.

– Это большая федеральная поддержка, и мы будем прикладывать усилия, чтобы он победил, – заверила Наталья Михальченкова. – Пусть в республике будет два опорных вуза. Это немного, потому что УГТУ имеет узкий профиль – промышленность и индустриальное развитие, а СГУ – общественный, социально-экономический и естественно-научный. Мы сегодня занимаем первое место по связям опорного вуза с регионом. Это значит, что проекты вуза вписаны в проекты региона. СГУ нам серьезно сегодня помогает в работе с молодежью, полностью взяв на себя взаимодействие с учреждениями среднего профессионального образования по молодежной политике, подготовку лидеров и организацию добровольческого движения.

Галина ГАЕВА