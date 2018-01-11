Итоги года по версии «Республики»

Медицина на земле и в небе

Полторы сотни молодых врачей в этом году пополнили республиканское здравоохранение. И это одна из самых позитивных новостей в отрасли за 2017 год. Впрочем, перемен к лучшему в прошедшем году было немало.

Строим и приобретаем

В структуре смертности, как и в целом по России, в 2017 году в Коми по-прежнему лидировали болезни системы кровообращения, на втором месте – новообразования. Неслучайно несколько раз за прошедший год на разных уровнях заместитель председателя Госсовета Владимир Косов как онколог и бывший врач республиканского онкодиспансера призывал главврачей городских и районных поликлиник удвоить внимание относительно ранней диагностики новообразований, так как рак в подавляющем большинстве приходится лечить уже на третьей-четвертой стадиях заболевания.

Неоднократно поднимал Владимир Косов и вопрос ускорения строительства онкологической поликлиники. Сегодня поликлиника в утесненном варианте занимает часть этажа в консультативно-диагностическом центре. В этом вопросе наметились положительные сдвиги. В сентябре рабочая группа во главе с заместителем председателя правительства Натальей Михальченковой и министром здравоохранения Дмитрием Березиным обсудили вопросы реализации проекта по реконструкции радиологического отделения Коми республиканского онкодиспансера по улице Гаражной в Сыктывкаре. В соответствии с проектной документацией его реконструкцию планируется осуществить с разбивкой на два этапа. Первый предполагает строительство пристройки-стационара на 63 койки, второй – реконструкцию действующего одноэтажного здания радиологического отделения под поликлинику на 120 посещений в смену. На проектно-сметную документацию получено положительное заключение государственной экспертизы. Ориентировочная стоимость проекта – 580 085,40 тысячи рублей. Объект включен в проект адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. По прогнозам медиков, реконструкция позволит качественно изменить систему оказания специализированной онкологической помощи и приведет к значительному снижению смертности от онкологических заболеваний.

Благодаря минздраву республики онкодиспансер был включен в национальную программу «Онкология». Сегодня в лечебных корпусах радиологии размещаются 48 стационарных коек и дневной стационар.

В рамках республиканской программы, направленной на раннюю диагностику злокачественных новообразований, в прошедшем году для медицинских учреждений Коми закуплены два стационарных маммографа и девять аппаратов УЗИ на общую сумму более 56 миллионов рублей. Рентгеномаммографические цифровые аппараты установлены в Удорской и Прилузской ЦРБ.

Наметились сдвиги и с санаторием «Серегово», дострой которого сегодня курирует министр строительства и дорожного хозяйства Коми Сергей Двуреченский. Работа будет разделена на два этапа. Во второй половине 2018 года запланировано ввести в строй основные корпуса, жилой дом для сотрудников, объекты инженерии. На втором этапе будут решаться вопросы с утилизацией соляных отходов, строительства водовода, насосной станции.

«Неотложка» во всеоружии

Сегодня на 757 населенных пунктов по республике приходится 531 подразделение медицинских организаций, в том числе 303 ФАПа и 63 врачебные амбулатории. До 2025 года запланировано строительство еще 127 ФАПов в 19 муниципальных образованиях и 30 врачебных амбулаторий в 15 населенных пунктах.

Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Березин во время обсуждения государственной программы «Развитие здравоохранения», из всей госпрограммы наиболее финансово емкой в 2017 году являлась подпрограмма, которая включала средства, перечисляемые ФОМС на реализацию госгарантий. Иными словами – плата за неработающее население. В этом году сумма составит 6,4 миллиарда рублей.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин заявил в послании к Федеральному собранию о своем решении по реализации федерального приоритетного проекта «Санитарная авиация», что стало знаковым событием для Коми как региона, относящегося к категории труднодоступных – с обширной территорией, низкой плотностью сети дорог с твердым покрытием и низкой плотностью населения. Министерство здравоохранения республики активно включилось в реализацию приоритетного проекта. Для нужд санавиации было задействовано два вертолета, которые находятся на балансе АО «Комиавиатранс». Но вершиной проекта стало приобретение нового вертолета Ми-8 с медицинским модулем, который базируется в Ухте, что позволяет в значительной степени сократить время оказания экстренной медицинской помощи в центральном и северном районах республики за счет сокращения плеча эвакуации. На борту вертолета есть аппарат искусственной вентиляции легких, устройство для снятия ЭКГ и другое съемное оборудование для оказания первой медицинской помощи.

В декабре минувшего года значительно пополнился автомобильный парк скорой помощи. Партия машин отечественного производства поступила в медицинские организации республики. Новые скорые отправились в Ухту, Сосногорск, Усинск, Вуктыл, Усть-Цилемский и Ижемский районы. «Неотложки» приобретены в рамках социально-экономического партнерства с компанией «ЛУКОЙЛ-Коми».

По оценке специалистов, республика «лидирует» по количеству мочекаменных заболеваний. В конце минувшего года в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара, Ухтинской городской больнице №1, Воркутинской больнице скорой медицинской помощи были установлены литотрипторы, приобретенные за счет средств республиканского бюджета. Литотрипсия – современный малотравматичный и высокоэффективный способ избавления от камней в почках и мочеточнике. До этого единственный подобный аппарат работал в Коми республиканской больнице.

Новый высокотехнологичный аппарат для высокочастотного ультразвукового сканирования кожи принял на вооружение республиканский стационар кожно-венерологического диспансера. Техника позволяет проводить безболезненное точечное исследование всех трех слоев кожи: эпидермиса, дермы и гиподермы, что особенно важно при анализе на онкологическое заболевание.

Оборудование стоимостью около трех миллионов рублей было приобретено в целях совершенствования дерматологической помощи населению Коми за счет средств республиканского бюджета. Весь спектр этого вида медицинских услуг будет проводиться бесплатно в рамках программы государственных гарантий по направлению врачей-дерматологов и онкологов.

Ценное оборудование – пока единственное, как утверждают специалисты, по Северо-Западному округу – приобретено в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Коми республиканской больницы. Буквально на днях введен в эксплуатацию новый ангиографический комплекс с интегрированной УЗИ-системой (на снимке) стоимостью более 31 миллиона рублей. Комплекс компании Philips Allura Xper FD 20, который включает в себя непосредственно ангиографическую установку и ультразвуковой аппарат, позволяет шире использовать возможности высокотехнологичных методов обследования и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволит значительно снизить смертность среди населения республики от инфарктов, инсультов, аневризм. С помощью уникального оборудования можно устранять и последствия сахарного диабета, уберегая больного от ампутации конечностей.

– Для нас открываются возможности лечить пациентов с целым букетом сопутствующих патологий, сводя к минимуму возможность развития осложнений после инсульта, – прокомментировал на презентации оборудования заведующий рентгенохирургическими методами диагностики и лечения КРБ Алексей Раевский.

Второй ангиографический комплекс будет установлен в 2018 году в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи.

Высокие технологии

Ряд поручений, данных президентом страны в майских указах, касались роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Республика Коми в последние двадцать лет сохраняла лидирующие позиции по этим показателям, несмотря на то, что регион не вошел в число субъектов России, в которых были построены и продолжают строиться на федеральные средства перинатальные центры, оборудованные по последнему слову техники.

Между тем ситуация с понижением рождаемости и одновременный рост доли населения старше трудоспособного возраста не может не тревожить медицину региона. Только за последний год в Коми было открыто семь центров по перинатальной диагностике нарушений развития ребенка. Большая работа ведется и в плане профилактики и снижения абортов, в ЛПУ республики был открыт 21 кабинет поддержки беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации, благодаря чему многие женщины, решившие прервать беременность, отказались от этого намерения.

Вместе с этим число случаев супружеского бесплодия за последние два года возросло почти в полтора раза. Число супружеских пар, стоящих на учете по бесплодию и которым можно помочь, растет. Чтобы ликвидировать очередь, количество циклов ЭКО по программе ОМС было увеличено вдвое по сравнению с предыдущим годом, процедуру прошли 600 пар.

Еще несколькими уникальными операциями, проведенными на высочайшем уровне в республике, был отмечен прошедший год. Первая в России операция по технологии хирурга с мировым именем Роберто де Кастро была проведена на базе Республиканской детской клинической больницы. Суть операции – исправление редкой патологии надпочечников – адреногенитального синдрома. Профессор проводит показательные операции по всему миру, в России же он оперировал впервые.

Две редкие для региона операции по протезированию аорты были проведены в кардиологическом диспансере. Операции были проведены командой врачей под руководством приглашенного специалиста высокого уровня по рентгеноваскулярным вмешательствам, специалиста Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Романа Полякова.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото БНК