Итоги года по версии «Республики»

Этнокультурное многообразие и религия

В минувшем году республиканское министерство национальной политики провело немало мероприятий, направленных на сохранение культурно-нравственных ценностей многонационального народа России. Деятельность ведомства направлена на сохранение национальных культур, языка и традиций народов, проживающих в Коми.

15 августа пост министра национальной политики республики вновь заняла Галина Габушева. Ранее она возглавляла министерство с 2011 по 2015 год.

Одним из самых значимых событий года в сфере национальной политики региона можно назвать VI съезд финно-угорских народов России. Столь масштабный форум впервые прошел в регионе. Администрация президента страны Владимира Путина положительно оценила состояние межнациональных отношений в Коми, поддержав проведение съезда в республике. Работа съезда, тема которого «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие», проходила с 27 по 29 сентября. В нем приняли участие более 350 человек из сорока двух регионов России.

В марте в Сыктывкаре прошла международная научная конференция «Электронная письменность народов Российской Федерации: опыт, проблемы и перспективы». Конференция по вопросам информатизации языков такого масштаба и уровня прошла в Коми впервые.

Помимо этих двух масштабных форумов, в Коми прошло V заседание консультативного совета СЗФО по вопросам коренных народов. В нем участвовали представители Коми, Карелии, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В минувшем году республиканские национально-культурные автономии белорусов, немцев, цыган, татар отметили двадцатилетие или четверть века со дня самоорганизации. Культурно-просветительские мероприятия прошли в честь 85-летия со дня рождения писателя, поэта, драматурга Геннадия Юшкова и 80-летия со дня рождения писателя Владимира Тимина.

В День России – 12 июня – по главной улице Сыктывкара впервые прошел Парад дружбы народов.

В 2017 году в Коми были созданы два региональных отделения общероссийских организаций: Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и Общероссийского общественного движения содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи «Всероссийский межнациональный союз молодежи». Появились башкирская и венгерская национально-культурные автономии.

Масштабно прошли Дни армянской культуры в Республике Коми и впервые провели Дни культуры Башкирии в Сыктывкаре. Ряд мероприятий был приурочен к 50-летию советско-болгарской дружбы.

В минувшем году курсы коми языка в Сыктывкаре прошло рекордное количество человек – 113. Сейчас организуются два потока: весенний и осенний. Второй год подряд миннац республики организует обучение коми языку для тех, кто желает продолжить знакомство с коми языком, культурой и традициями народа после обучения первого этапа курсов коми языка.

По инициативе МОД «Коми войтыр» накануне Дня России в республике прошли экологические субботники. При поддержке миннаца в 2017 году в Коми состоялись выставка народных художественных промыслов и ремесел финно-угорских народов «РОДНИКИ.РФ», IV Коми республиканская научно-практическая конференция «Возрождение и стратегия развития народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми», IV Межрегиональный фестиваль-выставка «Шкатулка самоцветов», III фестиваль ремесел народов Республики Коми «Сила традиций», республиканский фестиваль национальной и этнической моды «Северный стиль», региональный конкурс мастеров народных художественных промыслов «Мастеровые Коми».

В религиозной сфере можно отметить такие события, как первый молодежный съезд Воркутинской епархии, празднование 500-летия Реформации христианами-протестантами Коми и открытие в Коми третьего памятного знака хачкара. Поклонный армянский крест установили в Ухте на территории храма Новомучеников и исповедников Российских, в земле Коми просиявших.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА