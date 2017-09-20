Парк в подарок землякам

В рамках республиканского Года добрых дел ижемские предприниматели решили обустроить парк отдыха в райцентре. Сейчас здесь ведутся работы по обустройству прогулочных дорожек. Инициативу общественника Ивана Артеева о благоустройстве парка в год 450-летия Ижмы предприниматели поддержали в начале этого года. На проведение работ они собрали более двухсот тысяч рублей.

По информации пресс-службы районной администрации, в парке уже подготовили территорию для бетонного покрытия, заливка смесью будет произведена в условиях сухой погоды. Ширина дорожек рассчитана для прогулок с детскими колясками и составляет 120 сантиметров, длина – более двухсот метров.

Помимо обустройства прогулочных дорожек, еще летом здесь организовали посадку саженцев сосны, ели и лиственницы. Если останутся средства, то в парке установят дополнительные скамейки.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru