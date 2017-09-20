Серебро сильного духом

Даниил Коблов из нефтяной столицы Коми стал серебряным призером первенства России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Старты среди спортсменов 1998-2005 годов рождения прошли 14-17 сентября в подмосковной Рузе.

Напомним, что усинец Даниил Коблов был героем прошлогодней публикации газеты «Республика» «С сердцем чемпиона». Он родился с редким заболеванием. У подростка артрогрипоз в тяжелой форме: поражены практически все суставы и мышцы. Несмотря на это, парень не падает духом. Даниил серьезно занимается плаванием, и в его планах – попадание в состав паралимпийской сборной России.

Старты в Рузе стали для Даниила очередным шагом к его мечте. На соревнованиях было около трехсот участников из 34 регионов страны. В условиях высокой конкуренции он завоевал серебро, пройдя дистанцию за две минуты и уступив лишь тридцать секунд сопернику из Москвы.

На соревнованиях спортсмену не хватило лишь шести секунд до выполнения норматива кандидата в мастера спорта, но теперь он готовится к ноябрьскому Кубку России, который пройдет в Салавате (Башкортостан). Там он рассчитывает побить свой рекорд и добиться заветного звания.

Ярослав СЕВРУК

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