Литераторов Коми приглашают на «Чеховскую осень – 2017»

28-29 октября 2017 года в Крыму пройдет VIII Международный литературный фестиваль «Чеховская осень – 2017». Основные события фестиваля развернутся в Ялте, где жил и работал великий русский драматург Антон Павлович Чехов.

Работы участников будут рассматриваться на фестивале по шести номинациям: поэтический конкурс, конкурс одного стихотворения «Крымская муза», конкурс поэтов-маринистов, конкурс авторской песни, конкурс военной авторской песни, заочный литературный конкурс «Чеховские мотивы».

В жюри конкурсов входят известные писатели и общественные деятели России.

В рамках фестиваля состоятся также выставка изданий участников фестиваля и экскурсии.

Участниками фестиваля могут стать любители литературы и поэзии, исполнители авторской песни, почетные гости, общественные деятели, журналисты и все, кто интересуется литературой и искусством.

Более подробная информация о фестивале, а также программа мероприятий размещены на сайте http://brega-crimea.ru.