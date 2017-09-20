Литераторов Коми приглашают на «Чеховскую осень – 2017»
28-29 октября 2017 года в Крыму пройдет VIII Международный литературный фестиваль «Чеховская осень – 2017». Основные события фестиваля развернутся в Ялте, где жил и работал великий русский драматург Антон Павлович Чехов.
Работы участников будут рассматриваться на фестивале по шести номинациям: поэтический конкурс, конкурс одного стихотворения «Крымская муза», конкурс поэтов-маринистов, конкурс авторской песни, конкурс военной авторской песни, заочный литературный конкурс «Чеховские мотивы».
В жюри конкурсов входят известные писатели и общественные деятели России.
В рамках фестиваля состоятся также выставка изданий участников фестиваля и экскурсии.
Участниками фестиваля могут стать любители литературы и поэзии, исполнители авторской песни, почетные гости, общественные деятели, журналисты и все, кто интересуется литературой и искусством.
Более подробная информация о фестивале, а также программа мероприятий размещены на сайте http://brega-crimea.ru.
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