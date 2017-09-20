Акция Мира в сквере «Мирный»

«Шествие Мира на улице Мира» – так назвали устроители акцию, которая пройдет сегодня, 21 сентября, в Международный день мира, в Эжвинском районе Сыктывкара в сквере «Мирный».

Участники акции – студенты и старшеклассники Эжвы, представители ветеранских объединений. Предполагается, что в мероприятии примут участие более 150 человек.

Цель акции – консолидация молодежи вокруг идеи сохранения мира и осознания опасности распространения идеологии экстремизма, терроризма и войны. В преддверии акции волонтеры будут раздавать синие ленты и информационные памятки о Международном дне мира. Мероприятие откроет бой колокола. После этого студенты и старшеклассники обратятся с воззванием к миру: представители каждого учебного заведения возьмут слово. В конце акции участники возложат цветы к памятнику воинам-интернационалистам и выпустят в небо воздушные шары.

Примечательно, что инициатором акции является молодежь Эжвинского района – студенты Сыктывкарского лесопромышленного техникума, который участвовал в конкурсе программ развития студенческих объединений образовательных организаций. Конкурс был организован Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Программа техникума получила поддержку ведомства.

«Акция Мира на улице Мира» в Сыктывкаре будет проходить в первый раз.

Марина ЩЕРБИНИНА