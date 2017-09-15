Прокуроры республики отметили новоселье

В четверг в Сыктывкаре состоялось официальное открытие обновленного здания прокуратуры Коми. Мероприятие было приурочено к 95-летию прокуратуры республики, которое отмечается в сентябре. На церемонии открыли и памятный знак прокурорам разных поколений, у которого впервые приняли присягу молодые сотрудники надзорного ведомства.



Заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан, прибывший в Сыктывкар для участия в церемонии, в своем выступлении подчеркнул, что прокуратура является надежной опорой государства и создание благоприятных условий труда для сотрудников – это залог успешной реализации возложенных на прокуратуру задач. Александр Гуцан поблагодарил коллектив прокуратуры республики за плодотворную работу, пожелал дальнейших успехов и вручил прокурору региона символический ключ от нового здания. Сергей Бажутов заверил, что этот ключ будет храниться в музее, для которого тоже нашлось достойное место в реконструированном здании прокуратуры.

Сергей Бажутов выразил благодарность руководству генпрокуратуры за поддержку и участие в реализации проекта реконструкции здания региональной прокуратуры. В результате надстроены два этажа к бывшему двухэтажному корпусу и возведен дополнительный четырехэтажный корпус. В эксплуатацию введено дополнительно более 2100 квадратных метров площади. В обновленном здании появились просторные и светлые кабинеты с новой мебелью и техникой, тренажерный зал, буфет.

Открывая памятный знак прокурорам разных поколений, Сергей Бажутов сообщил, что этот знак был возведен на личные пожертвования сотрудников прокуратуры и ветеранов и символизирует неразрывную связь прокуроров прошлого, настоящего и будущего. Именно прокурорам будущего адресовано послание, которое в этот торжественный день было заложено в капсулу времени. Вскроют ее через 55 лет – в год 150-летия прокуратуры Коми – представители нового поколения прокуроров. Сергей Бажутов приоткрыл тайну, рассказав, что в послании содержится повествование и о славном прошлом прокуратуры Коми, и о дне сегодняшнем.

– Через пятьдесят пять лет коллеги почувствуют тепло наших сердец, – отметил прокурор.

Прокуроры будущего получат и еще один подарок – на территории надзорного ведомства растет саженец сибирского кедра, через полвека он должен стать могучим деревом.

С новосельем прокуроров поздравил глава Коми Сергей Гапликов.



– Новое благоустроенное здание прокуратуры республики станет достойным рабочим местом для тех, кто преданно служит закону. И люди, которые будут приходить сюда и обращаться к вам за помощью, будут чувствовать себя комфортно и уютно. Я поздравляю вас с этим событием и желаю успехов в защите законных интересов жителей республики, – отметил глава региона.

Открывая обновленное здание, символическую красную ленточку перерезали Сергей Гапликов, Александр Гуцан и Сергей Бажутов.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА