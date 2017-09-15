Глава вручил награды людям леса

В Сыктывкаре в администрации главы и правительства Коми состоялся торжественный прием в честь работников и ветеранов лесной отрасли. По традиции прием начался с вручения государственных наград.



Перед собравшимися выступил глава Коми Сергей Гапликов, поздравивший их с профессиональным праздником.

– Искренне рад видеть в этом зале наших дорогих ветеранов – тех, кто многие годы верой и правдой служил нашему лесу, кто без леса не представляет свою жизнь, чьими усилиями формировался потенциал лесопромышленного комплекса республики, – обратился к виновникам торжества руководитель региона. – Еще в начале ХIХ века уроженец Корткероса, купец первой гильдии, основатель Печорской торгово-промышленной компании Василий Латкин ставил на первое место в развитии экономики края разработку лесных богатств. У республики большие перспективы по привлечению инвестиций в лесную отрасль. Наш регион по праву считается одним из самых привлекательных в этой сфере, потенциал лесных ресурсов еще полностью не востребован. За последние несколько лет у нас увеличились объемы заготовки. Из возможных 33 миллионов кубометров мы заготавливаем всего лишь четверть.

Сергей Гапликов отметил, что, несмотря на то что в сфере лесозаготовок региону есть куда расти, к этому вопросу нужно подходить взвешенно: дальше развивать технологии глубокой переработки, биоэнергетику, лесохимию.



Руководитель региона поблагодарил работников леса за преданность своему делу и вручил особо отличившимся, а также ветеранам отрасли государственные награды: почетные грамоты, благодарности, знаки отличия «За безупречную службу Республике Коми» и «Трудовая доблесть», свидетельства о присвоении званий «Заслуженный работник Республики Коми», «Почетный лесовод Республики Коми», «Почетный работник лесной промышленности Республики Коми».

Многих из награжденных уже впору считать легендами лесной промышленности региона. Например, стаж инженера-конструктора Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината Виктора Коростелева превышает шестьдесят лет. И большую часть этого времени, начиная с 1957 года, он проработал на СЛДК, придя туда после армии со средним профобразованием, заочно получил высшее, участвовал во всех модернизациях производства. Про себя он шутит, что «неизлечимо болен трудоголизмом».

Награды получили не только работники лесопромышленных предприятий, таких как «Лузалес», «Монди СЛПК», «СевЛес-Пил», «Жешартский ЛПК», «Сыктывкарский фанерный завод», но и сотрудники лесничеств из разных районов Коми, а также регионального лесопожарного центра.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА