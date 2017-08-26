Думцы подключатся к работе по сохранению «Интаугля»

Сергей Гапликов провел рабочую встречу с депутатом Госдумы РФ от Коми, членом Комитета по энергетике Иваном Медведевым. Как сообщает пресс-служба главы республики, в ходе встречи руководитель региона акцентировал внимание законодателя на непростой ситуации, в которой сегодня находится предприятие АО «Интауголь», и призвал активнее включиться в работу по стабилизации ситуации на этом предприятии.

В настоящее время главой Коми и руководством Северо-Западного федерального округа предпринимается ряд мер по поиску потребителей интинской продукции и стратегического инвестора, который смог бы обеспечить выход предприятия на стабильную работу. По поручению главы Коми на погашение долгов перед интинскими шахтерами по зарплате и иным социальным выплатам за последние месяцы было направлено свыше 166 миллионов рублей (за два последних года правительство республики направило на поддержку предприятия порядка одного миллиарда рублей). Достигнуты договоренности с ОГК-2 – основным потребителем интинского угля – по изменению схемы расчетов между энергетической компанией и АО «Интауголь».

В федеральном минэнерго о развитии ситуации по угольному предприятию Инты знают и прорабатывают совместно с руководством республики варианты решения проблемы. При этом активная поддержка и лоббирование интересов Инты на федеральном уровне, подчеркнул глава региона, могут сыграть решающую роль в дальнейшей судьбе шахты и ее работников.

– Есть заделы, перспективы, есть понимание того, что запасов угля будет достаточно для добычи не менее ближайших 30 лет. Учитывая, что ваш профильный комитет по энергетике, а угольная отрасль является составляющей частью этого большого энергетического массива, предлагаю вам активно подключиться к этому процессу и в рамках ваших депутатских полномочий оказать содействие в сохранении предприятия и его ритмичной работе, – обратился к парламентарию глава республики.

– Сергей Анатольевич, предложение принимается, тем более в комитете у нас есть ответственный первый заместитель председателя по моногородам как раз угольным. Эту тему вместе с ним поднимем и посмотрим, чем сможем помочь, – заявил депутат Государственной Думы.

Иван Медведев также проинформировал главу республики о своей парламентской деятельности:

– Все инициативы, которые вносил я от республики, в частности, четыре законопроекта внес, в стадии нулевого чтения разосланы в инстанции. Один законопроект уже подготовлен для первого чтения. В частности, по пенсионерам Усинска и Печоры, по узакониванию гаражей, чтобы больше налогов шло в наш бюджет.

Депутат Госдумы также согласился с предложением главы Коми принимать активное участие в совместных поездках по республике.

Лина ПЕРОВА

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