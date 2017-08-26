Региональная соцдоплата в помощь пенсионерам

В Коми около 18 тысяч жителей получают региональную социальную доплату к пенсии. Она складывается из средств федерального и республиканского бюджета и назначается неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера.

На 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера для назначения региональной социальной доплаты к пенсии установлена в размере 9821 рубля в месяц.

– Если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает этой величины прожиточного минимума пенсионера, то государство пенсионеру эту разницу доплачивает. Это и есть региональная соцдоплата к пенсии. Сегодня средний размер этой меры социальной поддержки составляет около 2500 рублей. При этом нужно понимать, что материальное обеспечение, кроме пенсии, включает в себя также другие доходы, такие как пособие по безработице, стипендия, различные выплаты и пособия. Нужно также отметить, что региональная социальная доплата к пенсии предоставляется не только пожилым людям, которые вышли на заслуженный отдых по старости, но и другим категориям граждан, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда, например, людям с инвалидностью или потерявшим кормильца детям, – пояснили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

Общая сумма бюджетных расходов на эти цели за семь месяцев текущего года составила 318,4 миллиона рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Коми – 95,4 миллиона рублей. Всего на 2017 год в бюджете на региональную соцдоплату к пенсии предусмотрено 394,1 миллиона рублей, из которых 170,5 миллиона рублей – деньги республиканского бюджета.

В ведомстве сообщили, что совершеннолетним гражданам для назначения региональной социальной доплаты к пенсии нужно обращаться в центр социальной защиты по месту жительства. Детям-инвалидам и несовершеннолетним детям, которые получают пенсии по потере кормильца, доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке.

Лина ПЕРОВА