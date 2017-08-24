Ветеринарам из Коми выпишут планшеты

МегаФон придумал как упростить систему электронной ветеринарной сертификации. Для этого ветспециалистам предлагают освоить планшеты. Обучить пользованию гаджетами и мобильными приложениями их научат связисты. Вести учет владельцев животных, приход и расход ветеринарных препаратов можно будет прямо с «места событий».

С 1 января 2018 года в России ветеринарные службы перейдут на систему электронной сертификации в автоматизированной системе «Меркурий». «МегаФон» представил новый сервис для государственных учреждений, не имеющий аналогов на российском рынке – мобильную платформу «Ветеринария». Решение поможет соответствовать требованиям закона.

«Мы предлагаем организовать мобильное рабочее место для ветеринаров с помощью планшета и специального мобильного приложения «Ветеринария», которое интегрировано с системой Россельхознадзора «Меркурий». Это удобно, особенно, когда ветеринар находится на выезде — с планшетом он не привязан к рабочему месту. Теперь специалисты смогут гораздо быстрее формировать сопроводительную документацию, которая автоматически загрузится в систему», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Специальное мобильное приложение позволяет вести учет динамики поголовья, статистику животноводческих помещений, а также автоматически формировать отчеты по разным параметрам. Передача информации полностью регламентирована – «МегаФон» и Россельхознадзор подписали соглашение по информационному обмену. Стоимость комплексного решения составит 1200 рублей в месяц. Государственные клиенты смогут подключить услугу «Ветеринария», обратившись к менеджерам корпоративного обслуживания «МегаФона».