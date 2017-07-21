Детям республики подарят «Добрые сказки»

В республике в рамках Года добрых дел выпустят цикл «Добрых сказок». С инициативой создания серии аудиокниг, включающих коми народные сказки и произведения местных авторов, написанные для детей, выступило управление массовых коммуникаций, информатизации и связи администрации главы республики. Проект поддержали журнал «Арт» и телеканал «Юрган».

– «Добрые сказки» помогут открыть удивительную страну чудес и добра, познакомиться с интересными героями и творчеством местных авторов. Аудиокниги будут размещаться в сети интернет, а значит, их можно будет слушать в любое время и в любом месте, – отметили авторы проекта.

По словам руководителя редакции журнала «Арт» Нины Новиковой, детские аудиокниги станут хорошим продолжением проекта «Ловъя кыв» («Живое слово»), благодаря которому был создан сайт с большим фондом аудиокниг на родном языке. На сегодня фонотека портала содержит более 400 произведений.

Панируется, что к записи первых «Добрых сказок» приступят уже в августе. В настоящий момент идет поиск «голосов» для озвучки.

Александра КАНЕВА