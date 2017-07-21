Задолженность по зарплате снизилась вдвое

По оперативным данным минтруда Коми, задолженность по зарплате в республике (без учета шахты «Интауголь») в сравнении с показателями начала года снизилась почти в два раза. О результатах работы республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды представители ведомства доложили главе Коми.

По словам начальника управления труда минтруда Максима Синякина, заседания комиссии с участием руководителей, допустивших задолженность по заработной плате, проводятся не реже двух раз в месяц.

– За полгода на заседаниях республиканской комиссии рассмотрено 28 организаций, накопивших долги по зарплате своим работникам. 11 из этих работодателей задолженность по заработной плате погасили в полном объеме. В целом же в результате совместной работы в течение полугода в организациях республики погашена задолженность на сумму почти 452 миллиона рублей, – рассказал Максим Синякин.

Он также уточнил, что на текущий день долгов по зарплате нет в восьми муниципалитетах. Самый большой долг накоплен в Инте, а замыкает список Троицко-Печорский район, где наименьшая сумма задолженности по зарплате.

По информации пресс-службы минтруда Коми, на 1 января 2017 года без учета долгов работникам шахты «Интауголь» общая сумма невыплаченных зарплат в республике составляла более 153 миллионов рублей, на текущий период – около 78 миллионов. Погашение задолженности шахтерам «Интаугля» находится на отдельном контроле.

В минтруде подчеркнули, что информация об организациях, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками, направляется в региональные прокуратуру и Следственный комитет для принятия мер, вплоть до возбуждения уголовных дел за нарушение сроков выплаты заработной платы.

Игорь ФЕДОРОВ