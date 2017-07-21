Дневники для будущих патриотов

Коми региональное отделение партии «Единая Россия» презентовало четвертый выпуск «Дневника школьника» – 1 сентября это красочно оформленное издание получат в подарок абсолютно все школьники начального звена в республике.

Как напомнила руководитель регионального исполкома партии Ольга Сычугова, проект «Дневник школьника» стартовал в 2014 году. Тогда был издан первый дневник, предназначавшийся для первоклассников республики. Он носил краеведческий характер и содержал сведения о каждом из 20-ти муниципалитетов региона. В народе этот дневник окрестили «малой энциклопедией республики». На следующий год подарок от «Единой России» получили уже не только первоклашки, но и ученики вторых классов. В 2015 году издание было посвящено 70-летию Великой Победы и содержало сведения героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, имена которых вошли в Книгу Памяти республики.

Третий дневник, изданный в 2016-м, в год 95-летия Республики Коми, рассказывал о наиболее значимых датах истории нашего края. Пособие стало подарком для учащихся первых, вторых и третьих классов.

Готовящийся к печати четвертый выпуск получат все ребята с первого по четвертый классы. Тема нового дневника – «Удивительная Республика Коми». Его тираж – 48 тысяч экземпляров. Координатор партпроекта еще раз напомнила, что родителям младшеклассников не надо приобретать дневник, его ребятам вручат 1 сентября.

Новый дневник, обложку которого украшает коми промысловый календарь, рассказывает обо всех примечательных рукотворных и природных достопримечательностях нашего региона. Директор Коми республиканской типографии Анна Чуракова даже назвала издание дополнительным учебным пособием по краеведению. Все изложенные в дневнике факты строго выверены историками Коми научного центра. Например, школьники узнают, что первая нефть была добыта на территории Коми края, да и металлургический промысел свое начало ведет из наших мест.

Присутствовавшие на презентации представители министерства образования, директора школ и учителя в один голос подтвердили востребованность дневника. Оказывается, о таком красочном и познавательном издании мечтают и старшеклассники. В прошлом году некоторые даже им пользовались, видимо, позаимствовав у своих младших братьев и сестер. И.о. директора сыктывкарской школы № 12 Елена Маркина отметила, что напечатанная в дневнике карта Республики Коми – уже готовая тема для классного часа в День знаний.

– Когда есть пособие, которое доступно рассказывает о республике, у ребят формируется особое отношение к своей малой родине. Так воспитываются граждане и патриоты своей страны. Кстати, это гражданское просвещение не только учащихся младших, но и старших классов и их родителей, – поддержала коллегу начальник управления образования администрации Сыктывкара Ольга Бригида.

Галина ВЛАДИС