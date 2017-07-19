Жизнь в комфорте и гармонии

Республика развивает приоритетный проект по формированию городской среды

В Коми полным ходом идет работа по благоустройству территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в 2017 году в регионе планируется благоустроить 90 дворов, 21 общественную территорию, в том числе популярные места отдыха. Общий объем средств, выделенных для реализации проекта, составляет чуть менее 300 миллионов рублей, из них 134 миллиона – федеральные средства, остальные – региональных и местных бюджетов. На днях выполнение работ по благоустройству дворов Сыктывкара проверил глава Коми Сергей Гапликов.

Как сообщил мэр Сыктывкара Валерий Козлов, жители проявили активный интерес к профильной программе «Формирование комфортной городской среды», от собственников многоквартирных домов поступило свыше 70 заявок на участие. Общий объем финансирования из всех источников составил почти 178 миллионов рублей. В этом году в столице республики в рамках проекта должны преобразиться 52 дворовые территории: 30 – в городе и 22 – в Эжвинском районе Сыктывкара. Минимальный перечень работ в рамках благоустройства: освещение, асфальтирование, установка скамеек и урн, дополнительно в одном из эжвинских дворов будет установлена детская площадка. Ремонт нескольких дворов по улице Тентюковской уже завершен, также отремонтированы три двора в Эжвинском районе.

Сергей Гапликов обратил внимание на необходимость комплексного подхода к вопросам благоустройства с привлечением к этой работе всех заинтересованных: не только граждан и коммунальные службы, но и организации, чьи хозяйственные объекты располагаются на данных территориях.

– Если есть объекты, скажем, энергетики – пусть тоже принимают участие: перекрывают крыши, красят фасады, косят траву, приводят в порядок прилегающую территорию. Необходимо преобразить весь облик двора, а не только его часть. Чтобы любо-дорого было смотреть, чтобы все это выглядело гармонично и радовало глаз как сыктывкарцев, так и гостей столицы, – предложил глава региона.

По информации администрации Сыктывкара, в этом году муниципалитет запланировал выполнить благоустройство одиннадцати общественных территорий: Мичуринского и Кировского парков, Покровского бульвара и пешеходного бульвара по проспекту Бумажников, а также семи пешеходных зон. Завершены работы по разработке проектной документации по Мичуринскому парку. В парке планируется обустроить велосипедную дорожку, две игровые зоны для детей, создать входную зону. На бульварах и пешеходных зонах будет уложена брусчатка, установят урны и скамейки, проведут мероприятия по озеленению.

В Воркуте планируется благоустроить популярное когда-то у горожан место отдыха – Парк пионеров, которому осенью 2017 года исполняется 40 лет. Сейчас состояние парка оставляет желать лучшего. Как пояснили в администрации заполярного города, в парке будут заасфальтированы центральная аллея и пешеходные дорожки, модернизировано освещение, устроены детская игровая площадка и универсальная спортивная площадка, установлены скамейки и урны, облагорожены зеленые зоны. На проведение работ выделено 18,6 миллиона рублей, в том числе 8,2 миллиона – средства федерального бюджета. В мэрии подчеркнули, что благоустройство Парка пионеров позволит создать в центре города культурно-спортивный кластер, который будет востребован и летом, и зимой.

В программу благоустройства в Воркуте включены десять дворовых территорий, образованных 24-мя многоквартирными домами, расположенными в старой части центральной улицы города – улицы Ленина. Во всех дворах будут выполнены работы, входящие в обязательный перечень, – ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек и урн. Практически во всех дворах планируется организовать парковки и провести работы по озеленению, на территориях четырех дворов установят детские игровые комплексы. На эти работы выделено 37 миллионов рублей, в том числе 16,4 миллиона – из федерального бюджета.

В Инте в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в период общественных обсуждений в администрацию поступили заявки на благоустройство дворовых территорий от десяти многоквартирных домов, в которых проживают 1762 человека, и одиннадцать предложений по благоустройству наиболее посещаемой общественной территории. По итогам обсуждения таковой была признана улица Горького, которая является главной пешеходной зоной города, на этой улице планируется восстановить асфальтобетонное покрытие. Также в городе будут благоустроены территории шести многоквартирных домов. Общая сумма средств, предусмотренных на эти цели в Инте, составляет 32,4 миллиона рублей.

В ходе обсуждения проекта программы в администрацию городского поселения Емва жители направили 22 предложения о благоустройстве дворовых и общественных территорий. Общая сумма средств на реализацию проекта в 2017 году составила 13,6 миллиона рублей, преобразиться должны десять дворов и три территории общего пользования. Администрация намерена навести порядок и на популярной у местных жителей площадке на берегу ручья Чижик-Шор (улица Пушкина, дома №8 и №12), известной также как «Поляна невест». Благоустройство поляны предполагает отсыпку песком, укладку брусчатки, установку скамеек, урн, опор и светильников уличного освещения, устройство декоративного забора, создание клумб, монтаж металлических арт-объектов – «Дерева любви и верности» и «Сердца».

В городском поселении Жешарт на сумму 18,1 миллиона рублей планируется обустроить восемнадцать дворов и пять общественных территорий.

Во всех муниципалитетах работы уже начаты, завершить их с учетом сложных климатических условий нашей республики планируется к октябрю.

Рассказывая о ходе реализации проекта в Коми, заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Ольга Микушева подчеркнула, что обязательным условием является масштабное вовлечение в решение проблемы собственников помещений в многоквартирных домах: именно по их заявкам в пяти муниципальных образованиях, ставших участниками программы, отбирались дворовые территории, требующие благоустройства. Первый этап работы по включению двора в программу – общее собрание собственников многоквартирных домов, на котором жильцы должны принять соответствующее решение, а потом обратиться в администрацию (подробные инструкции размещены на сайте минстроя Коми). Предложить общественную территорию, которую следует преобразить, мог любой желающий, оставив заявку на сайте администрации муниципального образования.

Чтобы привлечь жителей республики к благоустройству родных городов, потребовалась серьезная разъяснительная работа, поскольку на первых порах немногие знали о предоставленной возможности. Разъяснения принесли свои плоды: в конце концов в ряде муниципальных образований заявок в администрацию поступило больше, чем можно было реализовать на имеющиеся средства. Но, отметила Ольга Микушева, тем, чьи дворы не попали в программу благоустройства в этом году, не стоит разочаровываться – проект «Формирование комфортной городской среды» будет реализовываться до 2022 года.

Людмила ВЛАСОВА