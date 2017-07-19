В «Греннис» не только бабушки

Дина Чекаленко создала и взрастила большой коллектив танцующих и поющих артистов третьего возраста

Создатель и руководитель народного танцевального коллектива «Греннис» из Сыктывкара Дина Ивановна Чекаленко и сама ни минуты не сидит без дела, и своим «подопечным» расслабиться не дает. Сегодня без танцующих, а с недавних пор еще и поющих бабушек не обходится ни одно городское празднование. «Греннис» любят, ведь они – яркий пример того, что и в третьем возрасте человек может жить творчеством, иметь друзей и быть востребованным не только родными и близкими.

Танцевальную науку Дина Чекаленко осваивала на шахтах. В молодости, выйдя замуж, переехала из родного Сыктывкара на Украину – в Кривой Рог, где много лет работала машинистом подъема на шахте. Потом мужа перевели в Карелию, в поселок Малиновая Варака, в свое время известный всему миру по самому крупному месторождению слюды. В общей сложности на шахтах сыктывкарка проработала 27 лет. А так как она на удивление человек неунывающий, каждый шахтерский праздник и даже просто мало-мальские посиделки по случаю она превращала в настоящий фейерверк. Не запеть и не затанцевать под ее началом мог только тот, кому медведь наступил и на оба уха, и на обе ноги. Сценарии и концертные программы Дина Чекаленко писала сама, сама вела репетиции, сама была ведущей праздников и мало того – сама придумывала и шила своим артистам костюмы. Сорок мужчин и две женщины занимались под ее началом.

После выхода на пенсию семейство вернулось в Сыктывкар. Переход от активной жизни к размеренной и спокойной супругам дался непросто. Навалились болезни, женщина перенесла несколько операций. А вскоре не стало мужа. Поводов ни для песен, ни для танцев, казалось бы, не стало. Но пока человек жив, он всегда найдет для чего жить, уверена Дина Чекаленко.

Переживая беду, она полностью переключилась на внука, водила его по кружкам, занималась с ним. А когда он пошел в школу, вошла в родительский комитет класса и с головой погрузилась в школьную жизнь. Организовывала, как и прежде, праздники, разучила с детьми танец «Шаньги». Танец быстро обрел популярность, юных танцовщиков стали приглашали и в другие классы, с «Шаньгами» дети выступали и на общешкольных праздниках. А однажды Дина Чекаленко решила: где одна танцующая бабушка, там могут быть и другие. Пришла в класс к внуку, спросила детей: «Хотите, чтобы ваши бабушки танцевали?» Дети хотели, но их родители, которых обзвонила женщина, почему-то были все как один против.

Тогда неугомонный организатор решила действовать без посредников и напрямую вышла на родителей несговорчивых родителей. Каково же было ее удивление, когда на первое их «танцевальное» собрание пришли 15 желающих научиться азам хореографии. Со временем стало понятно, что без профессионального хореографа ставить танцы будет непросто. Но никто из опрошенных специалистов заниматься с пожилыми гражданками не желал. После Дина Чекаленко вышла на молодого хореографа Ольгу Хацкевич, которой эта идея показалась занятной.

Начали со сложного танца «Чарльстон». Жилетки, необходимый атрибут этого номера, сыктывкарка шила сама. А трости, необходимые для танца, им подарил родственник одной из артисток Геннадий Бутрим.

Пришедшие учиться танцевать предупредили Дину Ивановну, что их дети – те самые родители второклашек, отказавшие в новом увлечении своим матерям, ничего до поры до времени знать не должны. Пусть это будет для них сюрприз. Почти год репетировали танец в школьном коридоре и показали его внукам и родителям на 8 марта. Родители свою ошибку неодобрения тогда поняли, в чем и признались.

А у Дины Чекаленко совершенно случайно появилось еще одно хобби. Однажды выйдя на балкон, она увидела мальчишку, несущего огромную охапку ивовых веток. Мигом спустилась, догнала его, расспросила, где в Сыктывкаре занимаются плетением из ивы. Выяснилось, что в одном из столичных социальных центров. Позанимавшись в этом центре, Дина Ивановна с секатором пошла к реке, нарезала в ивняке несколько мешков веток. Выварила их, ошкурила, высушила и начала плести корзинки. И не просто корзинки, а атрибут нового задуманного танца, в котором дети идут в лес за грибами. Корзинки Дины Ивановны обрели необычайную популярность и у детей, и у танцующих бабушек, и у зрителей. Однажды в одном из районов пришлось даже одарить реквизитом пришедших посмотреть на необычный коллектив сельских жителей.

Первое время никакой особой цели у танцующих бабушек не было. Просто плясали для души. Но со временем, когда о коллективе заговорили, когда «Греннис» обрел популярность и уже не было отбоя от бесконечных приглашений выступить, все кардинально изменилось. Появились и планы, и цели. Где только не выступали танцующие бабушки: в домах престарелых, санаториях, школах. Не отказывали никому: куда приглашали, туда и шли. Однажды на День Победы умудрились выступить во всех десяти социальных центрах Сыктывкара, благо им предоставили автобус.

Перед первой знаковой датой – пятилетием коллектива – Дина Чекаленко, как сама со смехом отмечает, пошла по Сыктывкару «с протянутой рукой», надо было как-то достойно отметить юбилей. Сначала ходила не одна, со спутницами, но постепенно подружки отпали. А Дина Ивановна не сдавалась. Заходила практически во все коммерческие учреждения, магазины, рекламные службы. И не без результата: где отказывали, а где и поддерживали. Одно рекламное агентство взялось оформить праздничную сцену – со световыми эффектами, а в городе появились баннеры и растяжки, приглашающие зрителей на концерт, посвященный первой, пусть и не круглой, дате «Греннис». Каждому, кто помогал коллективу, Дина Ивановна дарила свою плетеную корзинку или вазу. Это, можно сказать, был уже ее фирменный знак.

Однажды в числе танцующих бабушек появился дедушка – известный ижемец, автор и исполнитель песен под гитару, талантливый художник Степан Семяшкин, мастерская которого находилась в центре культуры коми-ижемцев «Изьва керка». Дина Чекаленко увидела его на конкурсе бальных танцев и сразу поняла, что этот очень органичный своим деревенским началом человек мог бы стать отличным партнером для танцующих женщин. Сегодня в ансамбле танцуют уже девять мужчин. Но свое название «Греннис», что в переводе с английского означает «бабушки», коллектив решил сохранить.

Всего в ансамбле «Греннис» – 54 человека, восемь из которых поют. Весь коллектив делится на три подгруппы. Первая – это бабушки 70-80 лет. Вторую группу представляют те, кто когда-то занимался танцами профессионально в различных ансамблях, третья группа состоит из «юниоров», тут в основном начинающие пенсионерки. В творческом багаже ансамбля – более тридцати танцев. Каждый танец – отдельный костюм. Какие-то костюмы Дина Ивановна по-прежнему шьет сама. Весь реквизит хранится в новом месте обитания ансамбля – сыктывкарском Доме развития культуры и искусства. В 2015 году, когда коллективу исполнилось 10 лет, ему было присвоено звание народного. Дине Чекаленко даже дали полставки, которые она передала и по сей день работающей с ними хореографу Ольге Хацкевич.

О танцующих бабушках, а с какого-то момента и дедушках сегодня знают не только жители Сыктывкара и республики. В их активе неоднократные победы на ухтинском танцевальном фестивале Danсe Integration, Гран-при фестиваля в Великом Устюге, победные кубки со Всероссийского фестиваля «Триумф» в Москве, более десяти кубков со Всемирной танцевальной олимпиады, дипломы лауреатов с фестиваля «Невские перспективы» и т.д. На «Триумфе» к Дине Чекаленко подошел импозантный мужчина, спросил, не желают ли бабушки из самой возрастной группы выступить на «Поле чудес». Так артистки из «Греннис» стали звездами Первого канала.

ИдеЮ создать в «Греннис» еще и певческий коллектив Дина Ивановна вынашивала давно. Два года назад в совете ветеранов города ей подсказали, что помочь в этом могла бы преподаватель колледжа культуры Светлана Екимова, занимавшаяся благотворительными проектами, связанными с третьим возрастом. Так в ансамбле появился свой педагог по вокалу и по хоровому пению. А с песенным началом стали рождаться и новые идеи. Не так давно, например, «Греннис» принял участие в научно-практической конференции, посвященной 80-летию Центра народного творчества, где представил целую композицию – Прокопьевские святки, которые широко отмечаются в Прилузском районе. Светлана Екимова считает, что ансамбль мог бы занять свободную пока в Сыктывкаре нишу, представляя местный фольклор во всем его разнообразии. Но это совсем другая история – с дорогими костюмами, знанием языка и прочими составляющими.

Бесконечные репетиции, большой коллектив, поиски спонсоров – казалось бы, и так нагрузка неслабая. Но Дине Ивановне, кажется, этого мало. Она добровольно взяла на себя еще одно дело – учит танцевать обитателей отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста в сыктывкарском поселке Краснозатонский. Говорит, как только начинающие танцоры видят ее в окне, бегут прихорашиваться и надевать туфли, никакие тапочки в танцевальном деле не приветствуются.

Родные Дины Чекаленко во всех начинаниях поддерживают свою неугомонную мать и бабушку. Поддерживал, когда был жив, и супруг. И гордятся ею, практически с нуля создавшей такой популярный нынче коллектив.

Руководитель «Греннис» всегда выглядит замечательно. Секрет ее молодости и неувядающей красоты прост: нельзя жалеть себя и другим нельзя это позволять. Жить активно, не сидеть сложа руки. И танцевать, даже если ноги гудят от усталости. Ведь танец – это и есть сама жизнь в самом прекрасном ее проявлении.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Анны ПОТЕХИНОЙ