«Ника» нацелилась на элиту

Женская баскетбольная команда «Ника» из столицы Коми закончила дебютный сезон в российской суперлиге-1 на шестом месте из десяти. Основной задачей в дебюте было закрепиться в лиге более высокого уровня. Во вторник баскетболистки официально приступили к тренировочному процессу в обновленном составе, который призван решить новую задачу – завоевать в сезоне-2017/18 чемпионство и по спортивному принципу попасть в премьер-лигу (элитный дивизион женского баскетбола России).

На открытой тренировке баскетболистки работали не только под руководством главного тренера Ольги Дорониной, но и приглашенного из Ростова специалиста Виктора Данилова, который в новом сезоне будет работать с ней в тандеме в качестве ассистента. Общаясь с журналистами, генеральный менеджер команды Максим Чурсанов отметил, что молодой и амбициозный специалист будет заниматься индивидуальной работой с баскетболистками, ранее он тренировал мужскую студенческую команду и вышел с ней в финальный этап чемпионата АСБ – Лигу Белова. Кроме того, на наставника возложены обязанности по скаутской работе (анализ и изучение соперников, подбор потенциальных новичков).

Максим Чурсанов рассказал, что состав команды в прошлом сезоне соответствовал показанному результату, поэтому претензий к тренерскому штабу в этой части нет. Однако в сезоне-2017/18 спрос будет выше, ведь перед командой поставлена задача завоевать чемпионство. Говоря об усилении состава, Максим Чурсанов отметил, что исходя из поставленной задачи «Ника» укрепилась баскетболистками топ-уровня по меркам суперлиги-1.

– Мы делаем главный акцент на игры плей-офф, понимая, что именно там решится судьба медалей. Да, для игроков это дополнительная психологическая нагрузка, ведь мы сразу обозначили цель, но все они по натуре победительницы, поэтому опасений в этом плане нет. На данный момент мы сильнейшие в дивизионе по составу, но нужно быть и лучшими как команда, – сказал Максим Чурсанов.

После летней паузы сыктывкарки тренируются в группе из двенадцати человек, среди которых много опытных мастеров, уже выигрывавших суперлигу. Из воспитанниц сыктывкарской школы баскетбола в клубе остались хорошо зарекомендовавшие себя в прошедшем сезоне Екатерина Терехова, Кетрин Пятина и Виктория Макарова. С журналистами пообщались две новые баскетболистки команды. Нападающая Екатерина Мащенкова, игравшая в команде «Ростов-Дон-ЮФУ» и вошедшая в прошлом сезоне в символическую пятерку суперлиги-1, а также экс-защитница клуба «Вологда-Чеваката» Алина Замараева, которая не только входила в юниорскую сборную России и становилась серебряным призером чемпионата Европы, но и не раз признавалась одной из самых красивых баскетболисток России. Обе девушки выразили готовность помочь «Нике» выполнить поставленную задачу и подтвердили слова руководящего состава команды о том, что подбор партнеров сделать это позволит.

Сотрудники СМИ поинтересовались, не приобретет ли «Ника» в довесок к уже присоединившимся новичкам темнокожих баскетболисток. Оказалось, что по регламенту суперлиги-1 привлекать в клуб иностранных легионеров нельзя, но, по словам менеджера, мысли такие были, ведь такой игрок не только усилит состав, но и подогреет интерес со стороны местной публики.

– Если все получится и выйдем в премьер-лигу, то там их хоть шестеро может быть в заявке. Поэтому, надеюсь, все еще впереди, – сказал Максим Чурсанов.

Он добавил, что и среди подрастающего поколения есть талантливые баскетболистки. Например, воспитанница СШОР «Юность» Валерия Мосеевская стала чемпионкой России среди команд 2004 года рождения в составе курского «Динамо». Она ездила на усиление курянок в детско-юношеской баскетбольной лиге (ДЮБЛ).

– Мы следим за выступлениями девчонок, по ее году есть еще несколько таких, которые потенциально могут даже усилить основной состав «Ники» или же играть в дубле. Если мы будем играть в премьер-лиге, то обязаны будем иметь дублирующую команду в первой или второй суперлиге. Есть проблема в том, что московские и питерские команды проводят больше игр и соответственно набирают больше опыта, – рассказал менеджер. – Если они играют за сезон по пятьдесят, то мы не более двадцати игр. В одной Москве около пятнадцати школ, и они могут просто друг с другом играть и набираться этого опыта, а у нас такой возможности нет. Валерия Мосеевская ездит на усиление таких клубов, как курское «Динамо», и за счет этого, конечно, еще больше прогрессирует. В районе тридцати игр у нее было в прошлом сезоне. В этом плане в детском баскетболе мы уступаем и ничего здесь сделать пока не можем. Без игр прогрессировать наши девчонки так сильно не смогут. Единственный вариант – играть больше с соседями из Кирова, Ухты, Котласа.

Первая часть сборов команды продлится до конца августа, а на начало сентября запланированы первые выездные товарищеские матчи.

Ярослав СЕВРУК

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