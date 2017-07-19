Дайте жалобную книгу

В Госдуме предлагают наделить особым статусом жалобные книги и ввести их повсеместно. Сегодня не факт, что человек сможет ее получить по первому требованию. В хамском сервисе потребителю могут подать подложную версию, не заверенную государственной печатью. Или, например, отказ мотивируют тем, что книга находится на проверке. Законопроектом предлагается утвердить правила ведения книги отзывов и предложений, ее страницы должны быть пронумерованы и прошнурованы, на оборотной стороне указаны дата начала ведения книги и количество листов. За нарушение правил ведения книги предлагают наказывать штрафами. Доступность такой книги положительно скажется на уровне сервиса?

Антонина Романова, заведующая детским садом №1 комбинированного вида, село Айкино:

— Книгу жалоб и предложений в нашей организации не отменяли. Она висит на видном месте. Но родители и сотрудники не оформляют ее. Сейчас с жалобами больше обращаются на личный прием, через интернет или по телефону. Да и в организациях, где она еще сохранилась, превратилась в книгу благодарностей. Книга жалоб не помешает, но и пользы от нее я не вижу.

Манефа Лушкова, председатель райсовета ветеранов Сысольского района:

— Я считаю, что это очень правильно. В таком случае лично ожидаю, что не станут хотя бы оскорблять обращающихся, более тактично будут вести прием и разъяснять не за чаепитием или при одновременном разговоре по мобильнику, а разговаривать более заинтересованно, вникая в просьбу. Я только за введение таких книг.

Валерий Матыкин, директор школы № 1 города Емвы:

— Желание навести порядок похвально. Но жалобная книга, по-моему, устарела. У нас уже не мыслимое количество инстанций, в которые можно пожаловаться, и столько же контролирующих данный процесс органов. Не проще ли всю эту армию заставить работать. Или речь идет об еще одном проводе оштрафовать?

Татьяна Долинская, глава сельского поселения «Иоссер» Княжпогостского района:

— Считаю, что правильно будет наделить жалобную книгу особым статусом, чтобы она не просто для красоты висела, а имела действенные меры и была доступной для потребителя. За нарушение правил ведения книги приемлемо наказывать штрафом, так будут ответственнее относиться к сервису.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

— Сомневаюсь, что жалобная книга наведет порядок хоть в какой-то из сфер деятельности. Да, возможно, и будут предприятие наказывать за неправильно прошнурованную или пронумерованную книгу жалоб, и что дальше? Кто будет разбираться с содержимым жалобы и проверять ответную реакцию руководства? Снова раздувать штаты сотрудников? В сфере товаров и услуг мы давно нерадивых наказываем рублем. Мы не ходим туда, где некачественно обслужили или грубо обошлись. В государственном и муниципальном секторах имеются открытые сайты для жалоб, и там работа четко налажена. Лично я считаю, что жалобная книга – это позапрошлый век и никаких результатов не даст.

Анна Канева, начальник Усинского ОСХПР минсельхоза Коми:

— Инструкция о книге жалоб и предложений в предприятиях розничной торговли и общественного питания утверждена приказом Минторга СССР от 23.07.1973 года №139. Поскольку более позднего документа нет, а этот приказ не отменен, предприятие общественного питания использует те его положения, которые не противоречат действующим нормативным актам страны.

Согласно этой инструкции книгу жалоб и предложений ведут все предприятия общественного питания. Книга должна быть пронумерована, прошнурована и заверена подписью руководителя, печатью предприятия. Я считаю, что законодательством необходимо утвердить правила ведения книги отзывов и предложений, за нарушение правил ведения книги наказывать штрафами. Кроме того, необходимо регистрировать данные книги в надзорных органах.

Сергей Ханько, руководитель строительной компании из Усинска:

— В компьютерный век говорить о книге жалоб, «прошнурованной и пронумерованной», наверное, не уместно.

Светлана Мозер, заведующая организационно-методическим отделом Коми республиканского института развития образования:

— Очень хорошая идея. Реализация принципа прозрачности, положенного в основу системы качества. Давно надо навести порядок, и думаю, что такой инструмент возымеет свое действие. И потом, почему бы не делать на портале Республики Коми рейтинги лучших компаний и худших, чтобы люди понимали, с кем имеют дело и могли выбирать?

Алексей Михайлович, юрисконсульт из Княжпогостского района:

— Полагаю, что наделение особым статусом «жалобных книг» потребует внесения соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих соответствующую административную ответственность за нарушение требований и правил использования жалобных книг. Отсутствие «карательных» мер не даст положительного результата.

Сергей Брежнев, начальник управления по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»:

— Бред. А кто будет оказывать воздействие на тех, на кого написана жалоба? Это имело смысл, когда все было государственное и были вышестоящие контролирующие инстанции. Ну будет пронумерована книга, ну будет там жалоба — кто накажет владельца магазина? Если фирма солидная, то там и так есть порядок с учетом жалоб, а если частная лавочка, то вряд ли. Тем более что печати сейчас вообще не обязательны для использования в организациях.

Светлана Павлова, служащая из Усинска:

— Считаю, что жалобная книга ожидаемый порядок никогда не наведет. Жалобные книги были в советское время, постсоветское время, и сейчас они есть во многих учреждениях. И если в учреждении или организации порядок – эту книгу никто не скрывает, она лежит на видном месте. А если в организации проблемы, то тут никакой закон и никакая книга не поможет. Сейчас есть много сайтов и прямых линий для обращения и жалоб граждан. В конце концов, никто не запрещает гражданину подать письменную жалобу. Вот это на самом деле действует. Тем более в век всеобщей компьютеризации и информационных технологий. А возврат к бумажным формулярам – это своеобразный шаг назад. Кто должен будет контролировать эти книги (ведение, исполнение, отчетность) — создать в муниципалитетах дополнительные отделы? А как же «оптимизация» чиновников? Все это дополнительные финансовые расходы. Кому они нужны? И кто от них выиграет?

Фото nnm.me