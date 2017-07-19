В местечке Давпон откроют храм

23 июля архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим освятит Свято-Троицкий храм. Новую церковь в сыктывкарском местечке Давпон строили пять лет.

По адресу troica.cerkov.ru уже действует официальный сайт храма, а также открыта группа «ВКонтакте». Как сообщил на сайте настоятель Свято-Троицкого прихода протоиерей Михаил, храм во имя Святой Живоначальной Троицы строили «с Божией помощью и общими усилиями многих благочестивых людей». В частности, известно, что в 2015 году купола помог оплатить нынешний мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Ранее пресс-секретарь епархии отец Филипп сообщал «Республике» (открытие планировали еще в июле прошлого года – авт.), что храм в местечке Давпон относится к так называемым «шатровым» и является уникальным для столицы Коми.

Ярослав СЕВРУК

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