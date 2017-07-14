Мусор наступает

В Сыктывкаре в свалку превращен объект культурного наследия

129 сигналов из Коми поступило в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», разработанного по поручению лидера ОНФ Владимира Путина. Проблема уборки и вывоза мусора в частном секторе, дачных и гаражных обществах обсуждалась на заседании рабочей группы ОНФ. Как рассказала руководитель исполкома ОНФ в Коми Елена Иванова, больше всего свалок в республике отмечено вокруг мусорных контейнеров (30), на территории гаражных комплексов (24), вдоль трасс и возле дачных обществ (12). Крупные стихийные свалки (таковых 47) возникают в самых разных местах, в том числе в заброшенных домах. В Сыктывкаре в свалку превращен даже объект культурного наследия – школа №13.

Напомним, строительство знаменитого здания школы в столице Коми завершилось в 1928 году, позже его признали объектом культурного наследия. В 2005 году здание поджег злоумышленник. После пожара на восстановление здания требовалась огромная сумма. Администрация Сыктывкара пыталась сдать объект культурного наследия в аренду за 1 рубль в год при условии восстановления здания. Но желающих заняться возрождением не нашлось. Зато объект облюбовали бомжи, за фасадом школы скрывается стихийная свалка.

Несознательные граждане стаскивали «на задворки» бытовой мусор и даже мебель. На территории сгоревшей школы валяются кучи тары из-под спиртного, пустые «фанфурики». Внутри сохранившихся помещений картина не лучше – тот же мусор и пустые бутылки. Но видно, что под крышей обитают люди, на полу раскиданы матрасы. Когда журналисты «Республики» осматривали объект культурного наследия, вернулись и «жильцы» – личности весьма непрезентабельного вида. Пока сложно даже сказать, какой будет судьба этого здания: снести объект культурного наследия нельзя, восстанавливать дорого.

И все же в борьбе со стихийными свалками есть определенные успехи: 27 из обозначенных в рамках проекта «Генеральная уборка» ликвидированы – некоторые из них убрали сами «фронтовики». Елена Иванова отметила, что администрации Сыктывкара и Эжвинского района столицы не остаются в стороне: выделяют необходимый транспорт, что значительно облегчает работу общественникам. Еще 102 сигнала проверяются или уже взяты в работу. Руководитель регионального исполкома ОНФ подчеркнула, что работа по ликвидации несанкционированных свалок в Коми проводится активно, и напомнила, что любой желающий может оставить свой сигнал на интерактивной карте свалок. Для этого необходимо зайти в интернет, найти портал ОНФ «Генеральная уборка», выбрать регион, место и оставить свои комментарии. После этого за работу возьмутся «фронтовики», они также подключат к решению проблемы представителей местных администраций и надзорных органов.

Также Елена Иванова предложила рассмотреть возможность привлечения к ликвидации стихийных свалок граждан, которым по решению суда назначено наказание в виде исправительных работ.

В жаркую дискуссию переросло обсуждение проблемы вывоза мусора с территории дачных обществ. Присутствовавшие на заседании руководители дачных обществ разошлись во мнениях. Одни утверждали, что в дачных обществах нельзя ставить мусорные контейнеры, поскольку и сами контейнеры, и мусорная площадка будут завалены пакетами с отходами «за пятнадцать минут». Дальше «куча мала» будет только расти, пакеты начнут растаскивать собаки, в поисках съестного придут крысы.

Оптимистично настроенные руководители дачных обществ заявляли, что контейнеры нужны обязательно, потому что людям просто некуда девать мусор на дачах, а «мусорный апокалипсис» не возникнет, если чаще вывозить содержимое контейнеров.

Впрочем, сошлись дачники в одном: за организованный вывоз мусора надо платить, а многие любители загородного отдыха не готовы расставаться с деньгами – даже с очень скромными суммами. Вот и везут отходы – кто в город, кто до ближайшей канавы.

Представитель администрации Сыктывкара Дмитрий Виноградов сообщил, что мэрия регулярно проводит рейды, сотрудники пытаются «поймать за руку» собственников мусора, которые устраивают стихийные свалки, но сделать это непросто. Участники заседания попросили представителя мэрии подготовить предложения администрации города по решению мусорной проблемы.

По итогам заседания сформируют свод предложений, которые направят в муниципалитеты, депутатам и в центральный комитет ОНФ для формирования законодательной инициативы.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Артура АРТЕЕВА