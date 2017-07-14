Народные проекты Усть-Куломского района решают вопросы трудоустройства

В Усть-Куломском районе в настоящий момент в стадии реализации находится 10 народных проектов, два из которых – в сфере агропромышленного комплекса и образования – завершены с опережением сроков.

29 июня закончены работы по ремонту крыши здания начальной школы-детского сада в селе Вольдино. Протекавшую кровлю заменили на профилированные листы. Официальное открытие отремонтированного здания состоялось 1 июля и было приурочено к юбилею школы. Реализация народного проекта позволила временно трудоустроить шесть человек.

С активным участием жителей полным ходом идут работы по ликвидации несанкционированной свалки в поселке Лопъювад сельского поселения «Тимшер». Это яркий пример реализации народного проекта, когда название говорит само за себя.

В работах приняли участие 25 человек, включая жителей поселка, безработных граждан, главу и депутатов сельского поселения. Вывезено 14 кузовов мусора из лесного фонда, произведена планировка территории.

В рамках реализации народного проекта в сфере агропромышленного комплекса в СПК «Пожег» установили новое оборудование в цехе по переработке молока.

В декабре 2016 года на предприятии сломался сепаратор, из-за чего маслозавод был вынужден простаивать на протяжении четырех месяцев. Молоко приходилось возить на Усть-Куломскую машинно-технологическую станцию за 60 километров, что, естественно, приводило к дополнительным затратам.

С началом паводкового периода предприятие бы осталось без переправы, и возить молоко на переработку не было возможности.

Победа в конкурсе по отбору народных проектов позволила предприятию решить указанную проблему. Весной СПК «Пожег» приобрел сепаратор в лизинг. Выпуск продукции возобновился с 4 апреля. Это позволило обеспечить маслом местного производителя жителей девяти населенных пунктов села Пожег.

В скором времени начнутся работы по остальным народным проектам.

Напомним, что инициатива внедрения в Республике Коми проекта «Народный бюджет» принадлежит главе Коми Сергею Гапликову, который в мае 2016 года подписал соответствующий указ.

В прошлом году Усть-Куломский район стал одним из лидеров по вовлечению граждан в процесс обсуждения народных проектов: было проведено 46 собраний, в которых приняло участие 1820 жителей, предложено 86 проектов.

Пресс-служба главы и правительства РК