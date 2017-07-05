Сыктывкарский автовокзал перешел в муниципальную собственность

За большие долги по аренде администрация Сыктывкара забрала у индивидуального предпринимателя Натальи Рохлиной помещения нового автовокзала в Давпоне.

Как сообщили «Республике» в пресс-службе столичной администрации, по состоянию на 1 января Наталья Рохлина задолжала бюджету муниципалитета по договору аренды нежилых помещений и земельных участков 25 миллионов 93100 рублей.

В феврале между Натальей Рохлиной и администрацией города в Арбитражном суде были заключены мировые соглашения, в результате которых в счет задолженности помещения автовокзала площадью 707,8 кв. м отошли администрации Сыктывкара. Право собственности на автовокзал официально перешло администрации 31 марта. На данный момент владельцами здания являются ИП Рохлина Н.П., ООО «Группа компаний «Рай», которые занимают помещения торгового комплекса «Центральный рынок», и Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации столицы, владеющий помещениями автовокзала.

Для пассажиров, пользующихся услугами автовокзала, такая перемена собственника никакими изменениями не грозит. Просто согласно закону в таких случаях прежний собственник утрачивает, а новый приобретает право на получение доходов от сдачи помещений в аренду. После заключения мирового соглашения арендатором помещений автовокзала пока по-прежнему является ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1».

В настоящее время администрацией города проводится аукцион на право аренды помещений автовокзала. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 июля 2017 года.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА