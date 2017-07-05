Роман Зенищев обвиняется в получении взятки

Республиканское следственное управление завершило расследование нового уголовного дела в отношении бывшего мэра Сыктывкара Романа Зенищева.

Как пояснили в следственном управлении, в 2006 году Роман Зенищев договорился с обратившимися к нему предпринимателями о том, что бизнесмены ежемесячно будут передавать градоначальнику определенную сумму денег в качестве взятки. За это руководитель администрации столицы Коми взялся обеспечить предпринимателям создание комфортных условий для максимального извлечения прибыли при осуществлении пассажирских перевозок в Сыктывкаре.

В частности, Зенищев, используя в силу своей должности административный ресурс, способствовал победе подконтрольных взяткодателям транспортных организаций в открытых конкурсах. В результате с «подопечными» мэра были заключены договоры на транспортное обслуживание пассажиров по муниципальным регулярным автобусным маршрутам. Также за действия в интересах взяткодателей Зенищев получил имущественную выгоду в виде существенной скидки при приобретении частных предприятий, работавших в жилищно-коммунальной сфере, доли в уставном капитале которых были оформлены на подконтрольных Зенищеву лиц.

Всего в период с 2007 по 2011 год Зенищев получил от взяткодателей в качестве денежного вознаграждения более 3,7 миллиона рублей наличными, а также выгоду имущественного характера на сумму 10 миллионов рублей.

Сейчас экс-мэр обвиняется в получении крупной взятки. В ходе следствия фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее Роман Зенищев уже был признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений и приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ирина СМИРНОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА