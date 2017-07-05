Как научить раздельному сбору мусора?

В Госдуму внесен проект поправок к законодательству об утилизации отходов: предлагается ввести льготный тариф за вывоз мусора для тех домов, жители которых согласятся на его раздельный сбор. Опрос, проведенный «Левада-Центром», показал, что 57 процентов россиян готовы сортировать домашний мусор, если в их населенном пункте появятся баки под разные виды отходов. Еще шесть процентов уже разделяют отходы и сдают их в пункты приема вторсырья. Между тем многие эксперименты по раздельному сбору мусора в российских городах не удались. Бережное отношение к природе можно привить только за выгоду?

Павел Балин, начальник экономического отдела администрации Сыктывкара:

– Бережное отношение к природе можно только воспитать, как во многих европейских странах. Другой способ – внедрение штрафных санкций, как, например, в Сингапуре. Мое мнение: льготный тариф не будет стимулировать жителей сортировать домашний мусор, так как это потребует от них производить локальное разделение мусора в своей квартире с увеличением затрат домохозяйства и лишних трудозатрат. Кроме того, расходы на вывоз мусора составляют крайне незначительную долю в структуре расходов семьи на коммунальные услуги, а в льготах для ТСЖ и управляющих компаний жители не видят прямой экономии своих расходов. Поэтому эксперимент может иметь успех только у владельцев индивидуальных жилых домов с высоким уровнем персональной ответственности.

Надежда Беляева, председатель Прилузского райсовета ветеранов:

– Еще в 2011 году я была в Швеции в городе Упсала. Там возле каждого многоквартирного дома есть небольшое помещение, где стоят контейнеры: для бумаги, стекла и пищевых отходов. Ключи от помещения имеют только жильцы этого дома, посторонние доступа не имеют. Раз в неделю мусор забирают коммунальные службы. В микрорайонах чисто и аккуратно. А в доме у каждого два-три ведра: тоже раздельно все собирают. Как наш народ приучить – не представляю.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– В Сыктывкаре уже сложилась положительная практика по раздельному сбору мусора. Надо и дальше развивать эту тему, но подкрепить ее и на законодательном уровне. На нашей маленькой планете Земля мы мусорим сами, а не инопланетяне нам мусор заво-зят, и нам самим надо думать о чистоте и о завтрашнем дне. Нужна и поддержка предприятий, занимающихся раздельным сбором и переработкой такого мусора. Ведь эти предприятия напрямую связаны с экологией. Хочется в Сыктывкаре увидеть и контейнеры для сбора стекла. Полностью поддерживаю идею раздельного сбора мусора и дальнейшую его переработку. Сама отдельно собираю пластик и бумагу и вывожу в ближайший контейнер. Жаль, что рядом пока такого контейнера нет, но переговоры веду. Обещали за лето поставить.

Кирилл Королев, технический эксперт Коми республиканского управления инкассации – филиала РОСИНКАС:

– Сначала дайте возможность заработать на переработке вторсырья предпринимателям или постройте перерабатывающие заводы для всех видов отходов и точки приема вторсырья.

Андрей Гельвер, директор спортивной школы, Печора:

– В Европе уже давно собирают мусор в раздельные баки разных цветов для бумаги, стекла, полиэтилена, тряпок и так далее. Сразу, конечно, не получится, потому что воспитание не позволяет, но пройдет время, люди научатся.

Валерий Матыкин, директор школы №1 Емвы:

– Вариантов не так много – это снижение цены на вывоз ТБО, нормальная (а не вызывающая отвращение) пиар-кампания. Кампания, которая будет менять отношение людей к данной проблеме. Например, организовать такую разъяснительную работу в садиках и начальном звене школы, не каждый родитель захочет выглядеть плохим в глазах своего ребенка. Да и муниципальные и гос-учреждения можно обязать.

Татьяна Долинская, глава сельского поселения «Иоссер»:

– На примере моего поселения могу сказать, что очень сложно будет жителей научить раздельному сбору мусора, но научиться сортировать домашний мусор необходимо. Надо донести до людей, до их сознания, что раздельный сбор мусора необходим, а не нести в мусорные контейнеры все подряд и думать, что за них кто-то должен убрать. Бережное отношение к природе привить за выгоду нельзя, и это неправильно, должна быть сознательность у людей, и соблюдать чистоту там, где они живут, в первую очередь. Для мусора, конечно, необходимо будет установить раздельные контейнеры, данный вопрос нужно тщательно проработать на уровне сельского поселения.

Евгения Петрова, регистратор администрации Инты:

– Я считаю, что с появлением отдельных контейнеров под разные виды отходов народ постепенно будет приучаться сортировать мусор. Так же, думаю, стоит проводить какие-либо мероприятия в детских садах и школах. Например, мероприятия, цель которых – повышение экологической культуры воспитанников и учащихся, актуализация проблемы загрязнения окружающей среды.

Антонина Зиновьева, директор МУП «Центр расчетов», Усть-Вымский район:

– Я живу в Микуне, где, кроме пункта приема металлолома, нет других пунктов приема вторсырья. Может, пора открыть такие пункты, и тогда каждая семья будет собирать и сдавать вторсырье. А собирать в разные контейнеры – это не лучший выход. В нашем городе нет площадок для установки контейнеров, а значит, с раздельным сбором ТБО будут проблемы.

Иван Овадюк, геодезист из Инты:

– Бережное отношение к окружающему миру должно воспитываться с детства, за год этого не достичь. Не стоит удивляться, что подобного рода проекты тяжело внедряются в обществе. Выращенное поколение бездумных потребителей не захочет принять новое веяние. Но я уверен, если приложить терпение, все получится. Необходимо организовать грамотную пропаганду акции, особенно среди детей, а также создать инфраструктуру (одно дело собрать в разные мешки бумагу и пластик, надо это еще увезти на разную переработку). И самое главное – нужно поменять в умах людей и чиновников само отношение к проблеме мусора, ведь иного пути у нас нет.

Оксана Родионычева, директор начальной школы – детского сада из Емвы:

– Во многих странах, да и в городах России, существуют практики разделения отходов и использования их с пользой. Может быть, не сразу, но люди поймут, что сортировка отходов приносит пользу. Эксперименты не удаются тогда, когда неправильно организован весь процесс. Льготный тариф – это хорошо. Но если весь процесс организовать правильно, то никакого льготного тарифа не потребуется. Жители увидят, что их усилия не пропадают напрасно, все отходы пускаются в переработку – это стимул к сохранению окружающей среды.

Александра Козлова, воспитатель из Эжвинского района Сыктывкара:

– Сортировать домашний мусор не сложно, в Эжве уже есть баки под разные виды отходов. Ввести льготный тариф за вывоз мусора для тех домов, жители которых согласятся на его раздельный сбор, было бы неплохо.

Фаузия Салимова, генеральный директор ООО «Геолог»:

– Давно пора этим заниматься. Раньше даже кости собирали и сдавали, бутылки принимали. Упаковочные полиэтиленовые пакеты надо собирать отдельно – они не гниют. В управляющих компаниях должны заинтересовать жильцов, информировать их. Очень редко кто сдает использованные лампы, телевизоры, холодильники и так далее. Когда дело хорошее, не надо опросы проводить, нужно просто издать приказы к выполнению.

Евгения Никонова, старший специалист по поддержке бизнеса из Сыктывкара:

– Можно привить и за выгоду. Многие (а в основном молодежь) включили «пофигизм». Посмотрите – гаражные комплексы, пляжи, аллеи. Кругом пивные и лимонадные бутылки, фантики из-под сникерсов и прочей сладости, осколки.

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА