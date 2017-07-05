Находки и клады столицы Коми края

В окрестностях Сыктывкара найдены остатки поселений эпохи неолита

Очередная познавательная прогулка «Пешком по Усть-Сысольску» была посвящена археологическим памятникам. Хотя Сыктывкар вроде бы не богат своей историей, но его дома, улицы, а главное, его окрестности хранят в себе немало тайн.

Научное рвение усть-сысольского чиновника

Впрочем, по словам историков, в самом городе археологических памятников немного. Зато их немало в окрестностях. Кстати, именно в эти дни в одном из этих мест идут раскопки. Руководитель этой экспедиции сообщила, что они нашли замечательную вещь – глиняную птичку позднего неолита.

Между тем самое первое и самое известное археологическое открытие в Усть-Сысольске случилось в середине XIX века. Раскопками занимался мещанин из Казанской губернии Стефан Егорович Мельников. В Усть-Сысольске он служил чиновником, а археология для него была чем-то вроде хобби – он искал всякие древности, облазил множество мест, написал ряд научных работ и отослал их в научные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Примечательно, что одна из таких его работ посвящена «макияжу» коми красавиц. В ней Мельников рассказал, как местные девушки использовали свеклу и прочие продукты, чтобы украсить свое лицо.

Но самое важное, что он сделал для археологии, – где-то на территории современного Сыктывкара раскопал древний могильник. Он состоял из двух могил – женской и мужской. Они содержали древние орудия и украшения, которые археолог-любитель передал в Эрмитаж, где они хранятся до сих пор.

Обнаруженные Стефаном Мельниковым могилы ученые датируют IX-X веками нашей эры. За свое научное рвение он не раз награждался различными грамотами. Хотя занимался археологией чиновник сугубо дилетантски, и сегодняшние археологи назвали бы его «черным копателем».

Боевой топор и полуземлянка с вентиляцией

Высокий берег Сысолы, на котором стоит Сыктывкар, считается у археологов «коренным», поскольку он не затапливается весенним половодьем, и на территории города он не единственный. Далее за рекой находится еще один высокий берег. И именно на коренных берегах археологи ищут могильники, потому что рядом с могилами были и поселения. Вполне возможно, что на территории Кировского парка можно найти немало интересного.

По словам гида, когда возводили набережную, вывозили огромную массу грунта без надсмотра археологов. А ведь когда-то здесь проходили ярмарки, народные гулянья. При этом люди теряли монетки, какие-то украшения. И не исключено, что грузовики вывезли очень мощный культурный слой.

Немало находок было сделано на Красной горе, причем первые из них – в 1919 году, то есть в разгар гражданской войны. В этом местечке нетронутые боры, где тоже когда-то жили люди. С тех пор Красная гора стала для археологов своего рода Меккой.

В 1921 году на Красной горе археологи нашли кельт – бронзовый боевой топор XIII-XII веков до нашей эры, а также остатки древних жилищ, орудия, украшения. Последние находки были подняты на поверхность в начале 2000-х годов.

Еще одно место, где сейчас ведутся раскопки, – озеро Эньты возле пригородного поселка Седкыркещ. На его берегу в 1970-х годах известный сыктывкарский археолог Эльвира Логинова нашла несколько очень древних поселений, в основном эпохи неолита. Это около 6-7 тысяч лет назад, когда люди еще не умели делать бронзу, обрабатывать железо. Аналогичные находки попадаются и на Красной горе.

Дело в том, что река Вычегда «гуляет» по своей пойме, образуя старичные озера. Похоже, озеро Эньты было когда-то частью реки, и люди там селились на боровых террасах. Сейчас река очень сильно подмыла террасу, памятники разрушаются, и археологи начали активно работать в этом месте. Недавно они раскопали несколько довольно крупных полуземлянок. Одна из них совсем уникальная – с вентиляционным отверстием, но не прямым, как в чумах или ярангах, а в виде рва, который выводил воздух.

Еще несколько мест, обещающих археологам немало интересных открытий, находятся неподалеку от слияния рек Сысолы и Вычегды и далее в сторону Эжвы. Одно из них на острове Нидзьяс, где в 1980-е годы археолог Наталья Чеснокова нашла памятники VI-X веков нашей эры. Там также находились небольшие древние поселения, до конца еще не исследованные.

Другое место расположено на противоположном берегу от ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» возле озера Койю, где Наталья Чеснокова также обнаружила памятники столь же древней эпохи.

Увы, на правом берегу Сысолы и Вычегды почти ничего не осталось – цивилизация все затоптала. А вот противоположный берег еще не обжит. Большая часть памятников осталась на той стороне, до которой сложнее добраться. Археологи Сыктывкара не рассказывают, где они находятся. Иначе на месте можно обнаружить просто кучу ям – «черные археологи» уже поработали». Их деятельность иначе как вандализмом не назовешь. Они покупают металлоискатели, забирают из раскопов самые ценные вещи – стрелы, топоры, изделия пермского звериного стиля и уносят с собой. А ведь для настоящей науки очень важно знать, где и как все это располагалось, как строилось поселение. Историкам важно восстановить культуру того времени.

Только кладов нам не надо?

Важнейшей частью археологии Усть-Сысольска и Сыктывкара можно считать клады, скрытые в старых домах и под улицами города.

Один из самых легендарных, но до сих пор не найденных кладов – сокровища купцов Сухановых. Считается, что они были спрятаны на месте старого деревянного дома этой знаменитой семьи, где сейчас расположены детский парк и замок Берендея.

Это место еще ждет своего открытия, и вполне возможно, что когда-то что-то и будет обнаружено. А всего на территории Сыктывкара было найдено около десяти крупных кладов. Причем два из них – совсем недавно. Но если кто-то думает, что клады закончились, то он ошибается – кладов у нас еще много. Один из двух недавних найден строителями, когда они копали котлован для фундамента высотки торгового двора рядом с драмтеатром. Клад содержал около пятидесяти монет, которые строители распределили между собой, вместо того чтобы сдать их в музей. Второй клад обнаружен также неподалеку от драмтеатра при сносе деревянного дома на месте современного памятника букве Ӧ перед Центром коми культуры. И этот клад строители растащили. Правда, по их утверждению, там не было ничего ценного – только медные монеты. Причем все они изготовлены до 1916 года. Это говорит о том, что население Усть-Сысольска до революции копило денежки, а после революции постаралось их спрятать.

Сейчас в Сыктывкаре сносится масса деревянных домов. Вполне возможно, там обнаружатся клады, представляющие археологическую и историческую ценность. Следует иметь это в виду.

А вот самый крупный клад, состоящий из двух тысяч ста монет от XVII века и заканчивая 30-ми годами века прошлого, был найден при сносе в 1993 году дома купца Забоева на улице Кирова, где сейчас расположен Пенсионный фонд РФ по Коми. Все монеты были набиты в большую посудину.

Однако местонахождение этого клада не было известно до 2001 года, пока журналист Николай Моисеев не принес его в Национальный музей.

Некоторые находки могут быть обнаружены самым необычным образом. Профессор Сыктывкарского университета Виктор Семенов нашел кельт в одной из деревень Корткеросского района. Один из его студентов сообщил, что его дядя каким-то необычным топором рубит дрова. И когда профессор увидел этот топор, то был немало изумлен: он был бронзовый и имел набалдашник в виде птицы. А дядя студента нашел топор валяющимся на земле, заточил его и стал использовать в хозяйстве.

Этот топор стал одним из экспонатов недавней выставки «Люди. Звери. Боги» в Национальном музее Коми.

Поэтому если вы видите необычные вещи, берите их и смело несите в Национальный музей, Коми научный центр, университет. Постарайтесь, чтобы они все-таки попали в руки ученых, а не расползлись, как монетки, по карманам и квартирам. И если вы что-то находите, информируйте ученых об этих местах, потому что раскопки могут дать очень интересную информацию и пополнить нашу историю.

Григорий АЛИН

Фото автора и Артура АРТЕЕВ